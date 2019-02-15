越南肉品爆非洲豬瘟病毒 農委會怒：中國疫情根本沒趨緩

2019-02-15 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕針對首次從越南豬肉三明治驗出非洲豬瘟病毒基因，農委會除了通報世界動物衛生組織（OIE）和越南當局，並從今晚6點起，對越南所有旅客的手提行李進行百分之百的入境檢查外，更指出中國非洲豬瘟疫情仍嚴峻，呼籲中國當局，對於豬瘟疫情應更「公開透明」。

農委會今晚6點召開記者會，主委陳吉仲表示，目前除了已將檢驗結果通報世界動物衛生組織（OIE）和越南當局外，從今（15）日晚間6點起，越南也正式被列入「高風險」地區，所有越南旅客的手提行李都必須嚴格進行檢查，一直到確認越南是否列為非洲豬瘟疫區後，才會調相關應變措施。

陳吉仲呼籲，中國當局對非洲豬瘟的疫情應更公開透明，這樣對整個亞洲國家防堵疫情會更有幫助。陳吉仲說，目前預計三月初會邀請各國專家來台灣開會，包含越南和日本，希望亞洲地區的國家，能互相分享防堵非洲豬瘟疫情的策略和成效，打造出一個「亞洲區域聯防」，否則越南之後淪陷了，其他國家在防疫行動上會更吃緊。

對此，農委會副主委黃金城也指出，「除非我們追蹤的肉品中，驗到病毒核酸的機率已大幅降低，才會認為疫情已逐漸趨緩」，但目前我們沒有看到這樣的跡象，顯然中國的疫情仍然非常嚴峻，和中國當局宣稱的「疫情趨緩」並不符合。

防疫局局長馮海東則表示，由於越南是屬於口蹄疫疫情的疫區，根據現有的規定，旅客第一次違規攜帶越南肉品將開罰3萬，第二次30萬，第三次則為100萬，因此本月5日1名我國旅客違規從越南胡志明市攜帶豬肉三明治回台時，當下就已對其裁罰3萬元。

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