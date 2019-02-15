中壢逆子弒母砍頭丟下樓 檢建請「量處最嚴厲之刑」

2019-02-15 16:49

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市逆子梁崇銘去年10月17日晚間在中壢區陸光街一處社區的12樓住處殺害梁母後，還將梁母的頭顱砍下，從高樓丟入社區中庭，震驚社會，桃園地檢署今天偵結，因梁崇銘殺人罪證明確，已依家庭暴力罪之殺人罪嫌將他提起公訴，並建請法官量處最嚴厲之刑。

有吸毒前科的梁崇銘（33歲）當天傍晚在住處與梁母發生衝突，就拿開山刀、菜刀追砍梁母，梁母倒地後，他還喪心病狂地朝梁母的頭部猛砍，並將梁母的頭顱與左手腕砍下，其中梁母頭顱被他丟出窗外落在社區中庭、左腕落在房內。

社區居民發現頭顱嚇得半死，趕忙報警，警方趕抵梁家，梁崇銘還拒絕開門，後來警方強力攻堅，終於進入梁家，卻看到猶如人間煉獄般的命案現場，連警方都不忍卒睹：「真是太慘了！」

檢方相驗發現，梁母頭部有10道重砍傷痕、雙臂上肢有27道重砍傷痕，胸、腹也有多處淺層刀傷，因梁母全身銳創出血、腦髓挫傷、蜘蛛網膜下腔出血，導致出血性休克、中樞神經休克死亡。

梁崇銘坦承犯案，供稱砍殺梁母前2天，曾服食安非他命毒品，導致神智不清，犯案過程也完全不記得了。檢方說，梁崇銘對於吸毒相關事宜，都能記得清清楚楚，神智顯無問題，且當時精神狀況與常人無異，不記得案發經過，顯為推諉卸責之詞、不足採信，已依家庭暴力罪之殺人罪嫌將他提起公訴。因他犯案手段兇殘、犯後飾詞圖卸，已建請法官量處最嚴厲之刑。

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