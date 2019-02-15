東馬富少教唆打傷揚昇小開更審中 想出國被駁回

2019-02-15 17:07

〔記者張文川／台北報導〕東馬建設董事闕毅航，7年前涉教唆竹聯幫分子侯光耀等人，將高爾夫球場小開許浚緯打成重傷，闕一審獲判無罪、二審被改判2年，但最高法院去年10月撤銷發回高院更審；闕男現仍被限制出境，他以自己並非涉嫌重大且無逃亡之虞，聲請解除境管，被高院駁回，他提抗告，最高法院今駁回抗告確定。

闕毅航是南港旺族闕家後代，許浚緯是揚昇高爾夫球場董事長許典雅的獨子，2人都是建商第二代小開組成的「二代會」成員，許宗瑞也是成員之一；盛傳闕毅航與許浚偉為了搶小模而有積怨，雙方彼此較勁，互不喜歡。

判決指出，2012年11月3日，許浚緯和友人到台北市東區「Marquee」餐廳聚會，凌晨轉往「Spark」夜店續攤，闕毅航涉找侯光耀糾眾尋仇，侯打電話找來10餘人在夜店出拳、腳踹，痛毆許浚偉頭部，甚至丟椅子、砸酒杯，許浚偉被打到骨折、血胸、腦出血，重度昏迷，送醫搶救後撿回一命，但仍腦部受創、嗅覺全失。

闕毅航否認教唆毆人，但拒絕接受測謊，檢方依重傷害罪嫌起訴闕男，一審北院判闕無罪；二審高院查出闕毅航曾打電話教唆侯光耀「教訓」許浚偉，將闕依教唆傷害罪判刑2年；最高法院審理後，將闕毅航的部分撤銷發回更審，侯光耀與13名打手各判刑8月至8年定讞。

由於尚未結案，闕毅航至今仍被限制出境，他主張法院僅憑間接證據就判他有罪，他自認犯罪嫌疑並不重大，且他育有一對子女，家庭和樂，又是東馬建設董事，有固定職業，沒有逃亡之虞，向高院聲請解除限制出境。

高院認為，案件仍在更審中，闕雖未親自下手，但和侯等人事先謀議，屬共同正犯，犯罪嫌疑重大，全案尚未定讞，為確保後續審判、執行，仍有必要限制他出境出海，裁定駁回闕的聲請。闕提抗告，最高法院今駁回抗告確定。

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