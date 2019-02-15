驚見妻與小王私奔 他趴擋風玻璃求回家被摔死

2019-02-15 14:37

［記者謝武雄／桃園報導］46歲謝姓男子和42歲張姓女子結婚近20年，近年來2人感情生變，張女另結新歡，謝男於2日晚上11點左右，在桃園區觀音區新富路附近，發現妻子與「小王」潘男在蔡姓男子（39歲）車上，謝竟爬到擋風玻璃哀求愛妻下車，蔡不理車外有人竟加速駛離，最後行駛到觀音區濱海路、中山路口附近，謝因不支重摔在地，車子跑了近8公里，謝男送醫後仍於6日不治，警方依過失致死罪嫌將張女、蔡男函送法辦。

警方是於2日晚間11點接獲民眾報案，指稱在觀音區濱海路、中山路口前有人倒在路旁，警、消人員獲報到場後隨即將該受傷男子送醫，查出傷者為46歲謝姓男子，謝因傷重於6日不治，檢方於7日相驗。

警方發現謝男頭部重創、四肢卻完好，認為事有蹊蹺，當晚就查出謝姓男子身分，隨後通知謝男的張姓妻子、蔡姓駕駛到案說明，張女供稱當晚與謝男發生口角後，欲搭乘蔡姓友人的車離去，沒想到謝男爬到擋風玻璃上欲阻止車輛離去，蔡男最後仍開車離去，導致謝男於半路上被甩落致死。

蔡姓男子則表示，當時謝姓男子是搭乘張姓友人的車子前來，原本只是要嚇嚇對方，只是謝男的張姓友人一直開車在後面緊跟，導致他無法停車，才會發生意外。

警方調查，謝男、張姓妻子結婚近20年，育有2男1女，近年來2人感情生變，張女另結新歡，雙方吵吵鬧鬧，還因家暴鬧上法院，謝男於年前接獲警方通知，才知妻子和治安顧慮人口的潘姓男子同居，他拜託好友夫妻幫忙協尋，才於小年夜深夜11時許，找到愛妻和潘男在蔡姓男子的車上，謝男要張女下車跟他回家，但張女不理，謝竟直接跳上擋風玻璃，想逼愛妻返家，蔡姓男子見狀，才開車離去。

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