有福同享有難同當？！撿到錢與好友分享通通觸法送辦

2019-02-15 12:56

〔記者許國楨／台中報導〕台中市許姓女市民日前到火鍋店吃宵夜，離去時不慎將6000多元現金掉出外套口袋急報案，警方依她所坐位置向店家詢問當時店內還有哪些顧客，循線追查是隔壁座位的男顧客拾獲，卻將撿來的錢分給同行3名友人，進一步通知到案說明，4人皆對犯行坦承不諱，沒想到會因此吃上官司，真的是悔不當初啊！

警方表示，當天凌晨1時30分許，許女剛下班與友人相約南屯區一家火鍋店吃宵夜，返家時發現放在外套口袋裡的6500生活費不見了，心想可能不小心掉在店裡，急急忙忙回到火鍋店，並在剛坐過的桌位來回搜尋卻遍尋不著，心急如焚的她立即向第四分局南屯派出所報案求助。

警員周以鈞訪查店家，發現許女吃完火鍋離開後，僅剩旁邊一桌4名男性客人，經調閱店內監視器，發現其中一名男子將現金拾起，並分給同行的3名友人，進一步循線通知涉案的張姓、童姓、劉姓及陳姓等4名皆為年紀20出頭的年輕人到案說明。

只是4人對於其行為是否觸法也都懵懵懂懂，還天真的以為把錢還給失主就會沒事，但侵占遺失物為非告訴乃論罪，訊後仍將全案依觸犯刑法侵占遺失物罪嫌送辦；南屯派出所長周景彬表示，民眾在路上或公共場所拾獲他人財物應儘速交由警察機關，切勿貪小便宜占為己有，否則因小失大吃上官司，實屬得不償失。

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