告他強摸胸部陰部 卻查出2人曾上摩鐵開房間

2019-02-15 12:17

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市劉姓男子與A女同是社區管理委員會幹部，兩人常相約談公、私事，檢方說，A女控告劉男2017年9月間開車載她時，曾強摸她的胸部、陰部，涉嫌強制猥褻。但檢方調查兩人在此之前就曾到汽車旅館開房間，認定A女指控實屬無稽，已予劉男妨害性自主罪嫌不起訴處分。

A女指控，劉男與她都是社區管理委員會的幹部，除了相約談公事外，劉男也會用排紫薇斗數命盤等理由，約她碰面，2017年9月間，兩人再度相約外出，劉男開車載她，卻在途中停下車，將駕駛座椅後仰後，翻身壓在坐副駕駛座後方後座的她，伸手強摸她的胸部、大腿內側與陰部。

檢方調查，A女指控劉男強制猥褻前數日，兩人還曾相約到汽車旅館開房間，A女解釋兩人到汽車旅館房間內，是體驗她銷售的按摩器材，但過程中劉男也曾「對她做出非自願的行為」。

檢方說，A女供詞不明，兩人是否在汽車旅館房間內合意發生性行為已屬不明，而A女指控劉男強制猥褻，又沒有其他積極事證可佐，已予劉男涉嫌妨害性自主罪嫌不起訴處分。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/