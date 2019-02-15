新北地院推訴訟視訊諮詢 5法院9月跟進試辦

2019-02-15 12:13

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北地院前年7月起與新北市政府法制局及轄區區公所合作，首創視訊諮詢服務，讓偏鄉民眾透過視訊諮詢，免去奔波困擾，推動此諮詢服務的前新北地院院長、現任司法院副祕書長葉麗霞，今上午於新北地院舉辦「訴訟程序視訊諮詢服務」說明會，基隆、台中、南投、屏東、花蓮地院也預計於今年9月跟進試辦，讓司法更便民。

前年7月3日起，新北地院與新北市政府合作辦理「訴訟程序視訊諮詢服務」，由新北地院資訊室自行開發「視訊諮詢抽號系統、預約登記系統」，法院專人透過視訊回答民眾訴訟官司問題，民眾再也不用親赴法院，實體法律諮詢部分則由新北市政府負責，雙方分工合作，今舉辦說明會，更邀請基隆、台中、南投、屏東、花蓮等地院院長率領書記官長、資訊室主任、訴訟輔導科長參加，以增進各院對視訊諮詢服務的了解，期許今年9月服務就能上線，試辦著重偏遠地區。

新北地院表示，視訊諮詢服務讓民眾免於舟車勞頓，可就近於區公所調解委員會與法院進行訴訟程序視訊諮詢，免費又便利，歡迎民眾多多利用。

說明會結束後，葉麗霞一行人至新北市政府進一步瞭解民眾抽號諮詢情形，新北市市長侯友宜親自接待，由法制局進行簡報，表示民眾對於本項視訊諮詢滿意度逾95%。

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