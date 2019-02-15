幾人能背誦公司統一編號！洪男開工紅包失而復得

2019-02-15 11:56

［記者楊政郡／台中報導］22歲洪男竟掉了開工紅包，要衰一整年！所幸能背誦出公司統一編號，讓他失而復得！

中市三分局勤工派所本月14日有民眾拾得包包1個，裡面有開工紅包（600元）、1張中油加油會員卡及數張發票，拿到派出所報案。

員警回查發現包包沒其他證件，聯繫中油客服人員，查詢卡號所有人，發現卡號所有人是借給友人使用，進一步請卡號所有人連絡失主至所。

14日半夜22歲洪男氣喘吁吁抵達派出所，說他找包包一整天了，從2月13號找到14號，跑遍了2、3個派出所都沒有尋著，他認為這是開工第一天領的開工紅包，如果丟了會衰一整年！

可是男子也沒有帶證件，也無法說出何處、哪裡掉包包，難以證明東西就是他的，員警不敢直接就讓他領回。

該所林員發現包包內的發票上，都有登打公司統一編號，心想如果這是他的發票，且要求商家打上公司統編，理應能背誦出公司統編才對，就要求男子能說出公司統編嗎？沒想到洪男很順利就背誦出公司統編，也證明該包包就是他的。

警方確認後把包包交還給洪男，他握著員警的手，向員警表達自己有多感動，還說：「你一定是我的幸運星，讓我今年不會衰整年了，謝謝你，我原本以為自己永遠找不到了，沒想到社會上真的有好心的人跟熱心的警察。」，林員則提醒他夜深了，路上小心別再掉了！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/