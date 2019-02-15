賣魚郎攜毒請友人開車載妹 美眉沒出現先被特警查獲

2019-02-15 12:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子前晚開車搭載來訪的友人一起吃飯，席間因喝了酒改由友人駕車準備載妹開趴助興，卻因違停被保大特警盤查，連同車內10多包K毒一併露餡，在市場擺攤賣魚的陳男供稱，因工作壓力大才會找朋友喝酒吸毒開趴紓壓，沒想到美眉還沒出現先被查獲。

台中市警局保安大隊特勤中隊副中隊戴琬翔當晚帶班執行加強取締酒駕勤務，巡經北區進化北路一棟大樓時，發現一輛白色自小客違停且車內還有人影晃動，戴員直覺可疑上前盤查，請分別25歲、22歲的楊姓駕駛及陳姓乘客下車受檢。

此時只見陳男卻還賴在座位上，神色緊張且臀部不斷前後移動，此舉更讓警方起疑，原來陳男企圖要將毒品塞入椅縫，以為神不知鬼不覺，殊不知全被員警目擊，只好配合警方乖乖下車，警方現場共查獲14包K他命毒品（重27.8公克）帶回偵辦。

陳男承認毒品為自己所有在警訊中供稱，在市場早市擺攤賣魚，因工作壓力大，當天剛好住雲林的楊姓友人來訪，晚上才會開車搭載查楊男一起吃晚餐，席間因他喝了酒唯恐酒駕，才請楊男代為開車並連絡兩名認識的美眉準備一起開趴助興。

當時他與楊男就是在大樓前等美眉下樓，沒想到妹還沒出現，反因違停被特警盤查連同毒品一併露餡，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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