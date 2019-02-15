當街持槍押人？婦人目擊報警得知真相抖個不停

2019-02-15 10:42

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕昨天下午，桃園警方接獲民眾報案指稱，光天化日下，有男子在路邊持槍強押一女子，現場共2男1女，員警獲報不敢大意，迅速趕抵現場，不料，警方將3人團團包圍後才發現，是3名熱愛角色扮演的玩家在拍攝照片，只是因場面太過逼真，才嚇到路過民眾。

「以為是情人節發生情侶感情糾紛！」目擊者向警方表示，昨天下午在桃園市蘆竹區南崁路二段路邊，看到有男子持槍強押人質，以為是情侶吵架引發「押人談判」事件，連忙報警。

警方調查，25歲許姓男子、35歲曾姓男子及28歲宋姓女子熱愛角色扮演，昨天下午他們在未經申請核准情況下，在路邊拿單眼相機、持玩具槍拍攝「持槍押人」角色扮演遊戲照片，並打算公開在其社群網站粉絲專頁供人觀賞，沒想到，場景中男子拿著仿真道具槍強押人質的動作太過逼真，結果嚇到附近民眾，有名目擊婦人，則是被嚇到接受警方偵訊時，雙手仍抖個不停，久久無法平復。

3人向警方供稱，平時就喜歡聚在一起拍類似的照片，以前拍過很多次，只是都是在沒人的地方，這次沒考慮那麼多跑到大街上拍，才會嚇到路人，知道闖了大禍，也不斷向大家道歉。

警方表示，在大馬路旁持仿真玩具槍拍攝照片而未經過主管機關核准，已違反「社會秩序維護法」，且已嚇到了附近民眾，引發公眾恐慌，訊後將3人函送桃園地方法院簡易庭裁處。

當地蘆竹警分局呼籲，民眾如有計畫外拍或其他相關性質活動，會使用仿真道具槍或其他物品時，請務必於事先向主管機關申請核准並副知警察機關，以免受罰。

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