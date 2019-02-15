自摔掉毒品「扯不是我的」逗笑路人始認罪

2019-02-15 09:25

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名40歲的邱姓毒蟲半夜騎機車在路上與巡邏員警不期而遇，立馬掉頭逃逸，直到左營區富國路與明華路口自摔掉出毒品遭警逮捕，邱男卻瞎扯毒品不是他的，逗得一旁目睹全程的民眾哈哈大笑，邱男才俯首認罪。

鼓山分局龍華派出所警員黃慶明、陳建翰、見習生陳立軒等員昨凌晨駕車巡經鼓山區博愛二路與明華路口時，一名機車騎士看到警車後，突然改變行車方向，員警見顯有可疑立即跟隨在後，騎士一路在左營區的富民、明誠、富國、裕誠、明華等路段狂奔，企圖擺脫尾隨的警車，不料在明華、富國路口轉彎不慎而自摔，同時從身上掉出一包毒品遭員警查獲。

邱男遭員警逮捕時表示:「我是沒有駕照才跑的，毒品不是我的」，一名目睹邱男自摔掉出毒品的路人，被這一番睜眼說瞎話的講法逗得哈哈大笑，邱男才顏面無光地坦承持有毒品；經帶所檢測後，確認為二級毒品安非他命，毛重3.76公克，全案依毒品危害防制條例移送高雄地檢偵辦。

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