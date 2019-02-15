愛河燈會驚傳攤商昏倒 警民搶救撿回一命

2019-02-15 09:11

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄愛河燈會的金銀財寶夜市鬧熱滾滾，吸引大批人潮，攤商財源滾滾，昨晚卻驚傳一名徐姓攤商打烊時身體不適，休克昏倒，幸虧警民合力救回一命，虛驚一場。

新興分局前金分駐所昨（14日）晚上23時10分許接獲報案，指前金區愛河燈會的金銀財寶夜市，有一名徐姓（56歲）鴨肉油飯攤商於夜市收攤時感到身體不適，在一旁休息時突然臉部發黑休克昏倒，倒地不起無生命跡象。

巡邏警組警員沈恆鈺、楊靖芬接獲報案後立即趕往現場搶救，所幸男子在昏倒及時被隔壁攤商發現並立即施予CPR，再交由一名剛好路過的護理師接手，直到119救護人員到場，由於當時人潮眾多救護車通行不易，在警方鳴笛前導下，一旁的路人也幫忙開道引導，將原本10分鐘的路程縮短至3分鐘即到達醫院。

所幸在警消人員及民眾的協助搶救下，徐姓攤商到院時逐漸恢復呼吸心跳。事後警方詢問攤商的妻子表示，稍早徐姓攤商有向她表示身體不適，而於攤位稍作休息，卻在夜市收攤時，突然身體抽蓄、臉部發黑、一時失去呼吸心跳，所幸在各方的合力之下，在到達醫院時攤商終於恢復生命跡象，目前由家屬照料中。

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