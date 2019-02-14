他狠批華航管理層 人渣文本：罷工結束後一定「弄」機師

2019-02-14 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕華航機師罷工160小時、歷經4次座談後，今（14）日22點25分終於宣告落幕，其中工會提出的訴求之一「罷工後禁止華航秋後算帳」，最終決議為華航對機師工會及會員在罷工期間的作為，若符合法律所定的爭議行為言行，公司予以尊重。針對這條訴求，「人渣文本」周偉航在勞資雙方簽訂團體協約前開直播預言：「我保證，就算簽團體協商也一定會懲處機師。」

工會第3項訴求「禁止對工會成員施壓」，桃園機師工會要求華航不能以違反2018年勞資雙方所簽訂之任何協議為理由，或因罷工導致資方受到損害而對工會成員要求賠償；但今天最終協議有稍作調整，即華航對機師工會及成員於罷工期間的行為，若符合法律所定的爭議行為言行，公司都給予尊重，另將遵守工會法、勞資爭議處理法及中華民國相關法律，並不會對工會及其會員有違反前述法令之行為。

周偉航今日下午在臉書開直播發表想法，認為華航會鬧到罷工，就是因為主管階層有問題，「這個罷工結束，華航一定會告機師，要不然就是用一些非法手段對機師進行懲處，懲處之後就讓機師去告（華航），告輸了之後繼續懲處。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/