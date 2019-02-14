坐友人BMW車違規被攔 農夫攜毒露餡

2019-02-14 14:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕方姓男子駕駛BMW車載友人施姓男子，因違規紅燈右轉急停於豆漿店前，警方上前盤查，在副駕駛座腳踏墊查獲數10包毒品咖啡包，施男只好交出K他命毒品、大麻毒品269.99公克，將施嫌送辦並對方男採尿送驗。

保大今指出，特勤中隊警組警員陳耐革、林秉慶等2人昨執巡邏時，行經三民區九如一路與光武路口時，發現一輛BMW自小客車違規紅燈右轉後，急停於豆漿店前，員警上前盤查詢問，車上駕駛方嫌與副駕駛座施嫌遭警方盤查，竟能神色自若，被眼尖的員警發現副駕駛座腳踏墊下放有數10包毒品咖啡包，眼見事跡敗露，施姓嫌犯只好又從口袋中拿出K他命毒品跟大麻毒品。

務農有賭博前科的施嫌與方嫌表示，原從台南下來參加朋友慶生晚會，因肚子餓下交流道後，一看到豆漿店就直奔而去，想不到因違規而被員警盯上，施嫌事後表示，因為去年柚子大收，現在剛好又是休耕期間，手上有點閒錢，才會每種毒品都想嘗試。

警方搜出二級毒品大麻2包（重10.23公克）、二級毒品卡西酮咖啡包10包（重96.15公克）、三級毒品愷他命咖啡包19包（重161.68公克）及三級愷他命毒品2包（重1.93公克），施嫌還向警方供稱，這些數量的毒品他一個禮拜就使用完了，毒品用量之大也讓警方咋舌；警方也呼籲毒品害人害己，切勿以身試法，全案依違反毒品危害防制條例移請高雄地檢署偵辦。

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