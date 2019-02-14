母湯！男童賞燈趴趴走 連續兩天被協尋

2019-02-14 12:49

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市的4歲盧姓男童13日晚間跟著家人到桃園燈會的三民燈區賞燈，卻亂跑而與家人走散，桃園警分局督察組巡官方志豪發現後，將他帶到服務區，其他眼尖員警立刻認出男童：「是盧小弟弟啊！他12日晚間才跟家人走散，怎麼又來了？」

方志豪說，13日晚間6點多，熱心路人到三民燈區的機動派出所告知「有小朋友好像迷路了，獨自在燈區旁道路跑來跑去」，他趕忙前往查看，一把將準備跑開的盧姓男童抱起，帶到服務區安置。

服務區的其他員警立刻認出盧姓男童，原來12日晚間，盧姓男童就已經在三民燈區迷路一趟，當時也是由熱心路人通報警方後，警方協助找到盧姓男童的家長，讓盧姓男童平安返家。

盧姓男童家長聽到廣播訊息後，趕忙前來服務區，他們說，盧姓男童很好動，12日吵著要賞燈，家人帶他到三民燈區後，他就到處亂跑，家人根本跟不上，才會與他走散。沒想到男童根本沒將與家人走散一事放在心上，13日晚間又吵著要賞燈，家人帶他到三民燈區後，他又亂跑，才會再度與家人走散，鬧出2天走散2次的笑話。

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