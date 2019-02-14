優惠活動慶王威中落選 街口挨告妨害名譽獲不起訴

2019-02-14 11:56

〔記者黃捷／台北報導〕民進黨籍前台北市議員王威中去年3月質疑街口支付有資安問題，雙方結下樑子，九合一競選連任失利，街口立刻在APP軟體上「恭賀王威中落選」，還推出限時優惠活動，王因此控告街口執行長胡亦嘉妨害名譽及恐嚇，不過，台北地檢署認定罪嫌不足，今處分不起訴。

王威中指控，去年3月他開完記者會後，胡亦嘉就不斷到他臉書留言、私訊，用各種侮辱人格的字眼攻擊他，如稱他是「垃圾人」，汙衊年輕新創公司，甚至還在恐嚇要提告，更在九合一大選後舉辦優惠活動，「恭賀王威中落選」，指他為了選票不擇手段。

不過，檢察官偵查後認為，這只是雙方意見上的爭執，胡亦嘉使用的字眼雖然刻薄，但因是針對公眾議題發表評論，仍受言論自由保護，此外王威中並未提出其他證據，遂認定罪嫌不足，處分不起訴。

王威中去年在記者會指出，街口帳戶綁定手機門號，導致使用者換門號後，帳戶裡的儲值金就無法提領，電子錢包儼然變成「殭屍帳號」，而且有個資外露、延遲提領等問題，涉嫌違法坑消費者。

街口當時也已澄清，使用者只要反映更換門號，公司會立刻協助移轉，不會有個資外露的問題，另外，因受限金管會法規，提領成現金至少需要一天時間，並非延遲。

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