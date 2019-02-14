阿公騎車忽跌倒 原來是低血糖暈眩

2019-02-14 11:47

［記者楊政郡／台中報導］台中市75歲李姓阿公，12日中午一人騎機車在南區五權南路與建成路口，竟無故車身一直傾斜而跌倒，路人報案後，員警到場他坐在路旁休息，所幸沒有明顯傷勢，也拒絕送醫，員警直接載送老翁回家，老翁的太太看見丈夫被警車載回家，緊張心情溢於言表。原來老翁有低血糖症狀，騎車中途發生暈眩就倒地了。

108年2月12日警方接獲民眾報案，指有老翁倒在市區馬路，整個人呈現無力狀況，現場五權南路與建成路車水馬龍，很容易發生危險。員警迅速趕到現場，李翁意識出現恍神狀態，休息緩解後，李翁自訴有低血糖症狀造成。

楊姓女警打算叫救護車將他送醫，但阿公堅持不要，擔心阿公安全，阿公走路都不穩，決定先送他回家休息，由家人進一步照料。

李翁說，他一直有血糖過低情形，當天要騎車去找友人，碰上天氣炎熱，才會體力不支。

而阿嬤看到丈夫被警車送回家，還以為是什麼大事，緊張心情寫在臉上，且聽員警說起丈夫騎機車倒在馬路，更是緊張萬分，邊指責老公不聽勸，日後不讓他騎車了，也不斷地向員警道謝。

楊姓女警說，老年人騎車或開車中途發生暈眩，這是非常危險，除了平常注意身體保健外，遇到暈眩要趕緊降低速度、路邊停車，向路人求援，不僅是自己危險，也威脅到其他用路人的安全。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/