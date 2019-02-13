保母照顧不當？ 台中傳10月大女嬰喝奶躺睡喪命

2019-02-13 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕台中太平區1名10個月大的女嬰因保母照顧不當，導致小女嬰喪命；做筆錄時，保母的口供前後不一，令女嬰家屬十分不滿。

女嬰的阿姨13日在臉書社團「爆料公社」PO文，內文轉述保母說詞，保母12日讓女嬰睡覺時，平躺拿奶瓶喝奶，最後喝完也沒有保母沒有替她拍出嗝，讓她睡覺。保母知道女嬰通常腳會踢或翻身，大約半小時會去用手指查看是否有溫度。最後去查看是奇怪女嬰怎麼睡那麼久沒起床，去看時臉已經是冰的了！。

然而檢察官詢問時，保母翻供，稱「我老公說，女嬰呼吸不順、怪怪的，我先去查看別的小孩才去看女嬰，因為另1個2歲多的小孩很黏我，然後查看女嬰時臉就是冰的了。」

然而，女嬰的阿姨認為整件事疑點重重，如：怎麼會讓這麼小的嬰兒自己喝奶？保母夫婦口供前後不一，時間點也有出入，怎麼會查看呼吸只用手指頭溫度感覺，連最簡單查看的胸腹部呼吸起伏或正常的呼吸頻率都沒有？

另外，家屬11時8分左右接到保母電話，說已將女嬰送醫，然而救護車11時6分到醫院，女嬰的體溫僅34.9度，質疑根本不是保母所說的「呼吸不順」，而是到院前死亡。女嬰阿姨痛心表示「心碎」、「希望不要再有人遇到這種粗心照顧的保母了」。

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