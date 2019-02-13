2/13 今彩539頭獎開出3注！ 獎落東港、大寮、三峽

2019-02-13 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月13日）開獎的第107000038期今彩539，頭獎開出3注，每注可得獎金800萬元，分別由屏東縣東港鎮頂新里中正路187號的「鴻運發彩券行」、高雄市大寮區萬丹路537號的「金得益商行」及新北市三峽區大德路101號的「雅慈興業社」開出；第108000013期大福彩、第108000038期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000013期大福彩中獎號碼為「02、04、15、17、25、33、37，特別號：11」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共90注中獎，每注可得4000元；肆獎共1496注中獎，每注可得400元；普獎共1萬1459注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共5注中獎，每注可得10萬元。

第108000038期雙贏彩中獎號碼為「02、05、06、07、11、12、15、16、18、20、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共364注中獎，每注可得500元；肆獎共3751注中獎，每注可得100元。

第108000038期今彩539中獎號碼為「04、05、12、26、30」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共233注中獎，每注可得2萬元；參獎共8568注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬8564注中獎，每注可得50元。

第108000038期39樂合彩中獎號碼為「04、05、12、26、30」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共268注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7702注中獎，每注可得1125元。

第108000038期3星彩中獎號碼為「003」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000038期4星彩中獎號碼為「1950」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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