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    首頁 > 政治

    北市府缺額8千人 跨黨議員都示警

    2026/06/08 05:30 記者蔡愷恆、董冠怡／台北報導

    根據台北市人事處統計，北市府整體公務人員缺額近八千人，其中缺額最高為工程機關，其次為警消機關；上個會期已有多位跨黨議員關注，包括社民黨苗博雅、國民黨李明賢、李柏毅、民進黨許淑華等人。議員陳賢蔚昨受訪表示，若假日繼續加班做政治攻防，或像無菸城市調動非稽查專業同仁加班取締違法抽菸，不尊重公務員專業及尊嚴的職場，恐會惡化台北市人力荒。議員王欣儀則表示，台北市「缺公」問題是長期累積、近年更加惡化的結構性問題，是員額編制、薪資待遇、加給制度，大部分權限仍卡在中央，地方政府很難單獨扭轉劣勢。

    陳賢蔚︰不尊重專業及尊嚴 惡化人力荒

    苗博雅去年底在工務委員會指出北市府人力荒問題，呼籲蔣萬安拿出氣魄，以首都加給等方式，讓公務人員有留在台北市的誘因。李明賢於市政總質詢時關切市府動保處、工務單位等局處缺額狀況，並一一列舉局處缺額人數，甚至點名缺額六十人以上的單位。李柏毅也請「補滿員額」的局處首長舉手，卻寥寥無幾。許淑華更提到，台北市府爆發大量公務員離職潮，除了爭取首都加給，也要市府研議增加職員租屋補貼。更有多名議員在部門質詢接續提出獸醫、教師及警消人力不足問題。

    陳賢蔚說，脫北潮在北市府尤其嚴重，會往中央部會或其他縣市出走主因為業務量多且也急，領同樣薪俸，卻做得比其他縣市多，如果遇到將帥無能、累死三軍的主管，不平心情就會更加嚴重，要留下人才，營造有尊嚴的職場才是最重要因素。

    王欣儀︰權限卡在中央 地方難扭轉

    王欣儀說，北市府缺額主因是「高生活成本、高業務壓力、高法律風險，但待遇沒有相對反映」，蔣萬安上任雖大力推動獎金提升、導入新技術、友善職場，但員額編制、薪資待遇、加給制度等，大部分權限仍卡在中央，地方政府很難單獨扭轉劣勢。

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