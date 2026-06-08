《「台北大縱走」攻防》政策對話 變調政治口水戰

記者董冠怡／新聞分析

「台北大縱走」議題攻防持續延燒，高中時曾任鄉土文化研究社長的民進黨台北市長參選人沈伯洋與台北市工務局大地工程處，連日針鋒相對。記者梳理沈論點與大地處新聞稿，刪除選舉式攻擊用語，仍有對話空間。

「台北大縱走」爭論起因於蔣萬安日前被網友挖出答不出「四獸山」黑歷史，沈伯洋三日受訪推薦「象山進、虎山出」路線，並說當「Ａ進Ｂ出」的登山方式成為常態，兩邊交通路網銜接就很重要。蔣萬安則主動提出「台北大縱走」，強調城市行銷化解自身黑歷史的尷尬。

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沈伯洋四日受訪時回應說，「台北大縱走」是柯市府時期啟動，但在蔣市長任內沒有什麼進展，台北市應思考山徑如何與自然徑、文化徑結合，「Ａ進Ｂ出」的交通路網規劃、一五〇多條步道如何均等。五日沉寂一天後，原本以為話題就此落幕，未料大地處六日無預警開砲，指稱二〇二四年推出全新大縱走徽章等各種挑戰行銷活動，近三年平均參與人次較前七年成長七成九，並強調全市十八處步道群皆可透過大眾運輸便捷抵達。

記者梳理爭論發現，沈講的是串聯一五〇多條步道的交通路網，大地處談的是大眾運輸都可抵達每條步道，沈說的是好走的「台北大縱走」和較難走的「大台北天際線」交通路網串聯問題，如何調整成最有利於山友的班次動線；大地處則執著於強調蔣任內推陳出新挑戰活動，成功行銷宣傳「台北大縱走」，將沈建議解讀為對「台北大縱走」的負面批評，導致政策的良性對話，變成沒營養的政治口水戰。

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