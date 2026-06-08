《台北大縱走交鋒》局處假日發稿狂攻 沈伯洋︰「哈維爾長椅」對話何在

台北市工務局大地處為「台北大縱走」議題，連日發稿攻擊民進黨市長參選人沈伯洋。圖為七星山主峰。（台北市大地處提供）

大地處連2天發千字文 地政局跟進 沈︰公務員加入政治攻防不正常 蔣萬安︰和市府基層同在

民進黨台北市長參選人沈伯洋宣布參選不到一個月，北市府全面開戰！工務局大地工程處上週六、日（六日與七日）連兩天一早發布千字文新聞稿，先後以「不要不懂裝懂」、「外行」等選舉用語，批評沈伯洋論點。昨下午地政局也參戰，直接點名「請沈伯洋委員勿草率提重新檢討」。沈表示，市長蔣萬安三日出席象徵民主對話「哈維爾的長椅」揭幕時曾說，要透過對話化解歧異，不能剪綵後言行不一，還把市府局處拉進政治攻防，很不正常。蔣則說，任何抹殺市府基層同仁努力的指控，同仁一定會出來澄清和駁斥，一定會和市府基層同在。

請繼續往下閱讀...

大地處清早發文 酸沈伯洋外行

大地處上週六早上八點十九分，針對沈伯洋質疑台北步道無進展、交通未規劃，發布一一〇八字新聞稿，「呼籲外界在不了解實際情況與具體成果前，不要不懂裝懂」。通篇雖未指名道姓，但接在沈伯洋發言後發文，仍引聯想。

昨大地處再比前一天提早近兩小時、清晨六點四十八分發出一一三六字新聞稿，標題直接標明「打臉沈伯洋」、「大地處酸外行、空想」，內文另指「有心人士外行的批評，已讓山友們不敢恭維」、「步道規劃不是臨時抱佛腳的突然關心」、「提方案前要認真研究過，不要紙上談兵」。大地處總工程司夏賢統也錄製影片回擊，稱「絕不能讓心血遭到抹殺！」

地政局新聞稿標題直接點名沈草率

緊接著地政局昨下午跟進發布「請沈伯洋委員勿草率提重新檢討，讓社子島居民重新等五十年」新聞稿，呼籲沈「若不熟悉社子島，市府很願意說明及討論」。

沈︰公務員變相加班 人力不斷流失

沈伯洋昨天上午與同黨議員共同在社子市場掃街前受訪說，大地處利用假日發稿等同變相加班，還被拉進政治攻防，這不是一件很正常的事情，也令人匪夷所思，基層公務人員一直以來過度高壓，人力不斷流失，有的已缺額至三成以上，必須提升工作環境品質，若總是上面的人有些想法，然後叫基層公務員去做，加上原本工作，將致壓力過大，以後大家考上高普考要分發時，就不會想待在台北。

沈︰希望能跟市長討論與辯論市政

針對蔣萬安三日替「哈維爾的長椅」揭幕時，曾提要透過對話化解歧異，國內不同政黨間也應如此，相信能讓台北、台灣大步向前等語。沈伯洋強調，還是很希望能跟市長一起討論與辯論市政，「不能今天剪綵，弄了一個長椅，做的卻不是哈維爾的事，對我們來說，並無實質溝通效益」。

市府︰政院、勞動部都曾假日發稿

北市府副發言人蔡畹鎣表示，市府本應針對外界不實指控進行回應，難道只能任由別人攻擊，卻不能還手？如果週末發稿就是讓公務員加班、增加基層壓力，那麼行政院、勞動部都曾有過，沈過去有說過任何一句話嗎？

象徵民主對話的「哈維爾的長椅」，日前於大安森林公園揭幕 。（記者張嘉明攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法