《彰化》毒駕撞警無保請回 綠藍選將譴責

針對彰化縣溪湖警分局埔鹽分駐所長陳國銘等人執勤時，被毒駕男子倒車衝撞，導致所長雙腿骨折重傷，事後嫌犯竟獲法官裁定無保請回，引發社會譁然。彰化縣長綠藍參選人昨天齊聲譴責毒駕危害治安，民進黨立委陳素月說，力挺檢方抗告，捍衛公權力；國民黨律師魏平政表示，修法緩不濟急，他主張建構彰化專屬的治安防護網透過地方防制兩大解方解決問題。

陳素月說，警察冒著生命危險維護治安，卻被毒駕惡意衝撞成重傷，形同對公權力挑戰，若涉案人還能在裁定後返家，勢必衝擊基層員警士氣與社會對司法的信任。她百分之百支持彰化地檢署提出抗告，一定要將惡徒繩之以法！她也絕不容許任何暴力挑戰彰化警方的公權力。

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魏平政則從實務面提出看法並表示，針對陳素月在立法院主張修法加重刑罰，他身為法律人百分之百支持；面對毒駕，未來縣府必須立刻建構彰化專屬的治安防護網，主動編列預算，全面升級第一線員警的毒品快篩儀器，同時，衛生局與警察局建立毒品列管人口追蹤機制，從源頭阻斷毒品，補齊社會安全網，以此做到縣府當警察執法的後盾，還給鄉親安全的街道。

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