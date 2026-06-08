彰縣陳素月政見 教育、農業部長背書

農業部長陳駿季（左）、教育部長鄭英耀（右）同台宣講，替彰化縣長參選人陳素月（中）的農業、教育政策背書。（記者張聰秋攝）

提出「教育扎根、農業升級」 作為推動縣政核心路線

民進黨「台灣好生活」政策說明會彰化場昨天在花壇鄉登場，縣長參選人陳素月會中提出教育與農業兩大施政主軸，農業部長陳駿季、教育部長鄭英耀站台接力宣講，加持其政策。陳素月強調，未來若有機會入主縣府，將以「教育扎根、農業升級」為方向，強化人才培育、提升農產品競爭力，作為她推動縣政的核心路線。

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國小畢業生外流 將挹注教育資源

陳素月點出，彰化面臨人口流失與極端氣候兩大危機。她說，縣內每年有一五〇〇名國小畢業生外流至台中就讀，必須透過挹注教育資源、強化在地競爭力來留住人才；同時也需整合農會打造彰化集體品牌，提升農民收益。她提出推動課後照顧與輔導服務，將檢討學校行政負擔，讓教師回歸教學專業，並主張成立校園法律支援平台，提供家長、學生及學校處理爭議時的專業協助，推動「校校有保全」，強化校園安全。

推動成立農業物流中心 確保農產保鮮

針對農業困境，陳素月指出，未來若入主縣府，她將推動成立農業物流中心，確保農產品從產地、運銷到市場的保鮮品質，並結合在地農會與合作社建立集體品牌，提升彰化農業競爭力。

農業部︰首座冷鏈物流中心9月開工

對於農業建設，陳駿季說，彰化首座冷鏈物流中心預計今年九月開工，未來花卉批發市場及彰化果菜市場也將逐步改善冷鏈設備，提升農產品保鮮能力與市場競爭力。鄭英耀宣示總統賴清德提出〇到十八歲政府都照顧，也強調中央會協助彰化培育具備國際視野與創新能力的新世代人才。

藍營魏平政︰中央也一樣會來配合我

國民黨彰化縣長參選人魏平政表示，政策有中央部會首長背書當然很好，他相信若未來由他當縣長，「中央部會也是一樣會來配合我」；都是台灣的居民，只要為縣民好，不可能差別待遇，「既然都已經答應陳立委了，同樣也會答應我、魏縣長！」

魏平政強調，政策有其延續性，不會因為不同政黨的人擔任就有不同的作法。

民進黨「台灣好生活」政策說明會彰化場，昨天在花壇鄉登場，現場600個座位全坐滿還不夠。（記者張聰秋攝）

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