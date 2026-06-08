臥底？ 何欣純媒體群組驚見中市新聞局長

對於台中市新聞局長在何欣純的媒體群組內，何欣純（左一）表示，擔任政務官應嚴守行政中立。（記者陳建志攝）

台中市長選舉民進黨何欣純與國民黨江啟臣捉對廝殺，何欣純近日針對捷運接連故障等議題猛批市府，不過昨天卻被發現，台中市政府新聞局長欒治誼還有一名張姓專員都在何欣純競選市長的媒體群組內，形同媒體攻防、行程都被掌握；何欣純昨天表示，擔任政務官應嚴守行政中立，希望能主動退出，欒治誼等人昨天已主動退出群組。

民進黨立委何欣純獲提名參選台中市長，近日除了每天行程滿檔跑行程外，也針對捷運綠線接連故障，還有捷運藍線恐還要增加一千多億預算，猛攻市府捷運營運和工程管理出現嚴重的問題。

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局長與一名專員都在內 何行程都被掌握

不過昨天卻被發現，台中市政府新聞局長欒治誼，還有新聞局一名張姓專員都在何欣純的媒體群組內，形同何陣營的媒體攻防、行程全都被第一手掌握。

不過政壇人士知道後評價兩極，有人認為，選戰攻防，何欣純的媒體群組竟然有藍營大將在裡面，實在太誇張了。

但也有人認為，媒體群組是何欣純對外第一道訊息管道，她已被提名參選市長近八個月，長達近八個月的選舉行程，竟然連知名的新聞局長在裡面都沒發現，管理似乎有疏漏。

何︰政務官應嚴守行政中立 欒治誼已退出

何欣純表示，這個媒體群組是她擔任立委時就設立，當時新聞局長欒治誼是媒體記者所以有加入群組，不過在擔任新聞局長後，理應自行退出，這是行政中立的一部分，不知為何沒有自行退出？

或許是現在選情太緊張，想要「刺探軍情」，隨時掌握她的行程和對媒體發言，希望能在廿四小時內主動退出。

市府新聞局則表示，對此沒有回應；不過欒治誼局長和張姓專員，昨天下午都已經主動退出群組。

民進黨台中市長參選人何欣純的媒體群組，赫見台中市新聞局長欒治誼也在群組內。（擷取自何欣純媒體群組）

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