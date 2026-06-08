赴中申請被否決 官員：饒慶鈴去年偷見宋濤已違規註記

國民黨籍台東縣長饒慶鈴（左）2025年1月率團赴中國，卻未事先報備將會晤中國國台辦主任宋濤（右），相關違規情事已被移民署「註記」在案。（圖擷取自中國央視）

國民黨台東縣長饒慶鈴申請赴中參加海峽論壇，陸委會表明不會核准。饒慶鈴日前受訪時說，「勿低估人民智慧」，確實讓人感到可惜。知情官員昨受訪表示，饒慶鈴去年前往中國，事先未報備要見國台辦主任宋濤，已被移民署「註記」一次，這次聯審會否決申請是合情合理。

據了解，饒慶鈴二〇二五年一月率團訪中，在北京釣魚台國賓館與宋濤見面，但行前申請書上並未告知有會見國台辦主任的行程；今年她再度申請赴中，準備參加六月十三日在廈門舉行的海峽論壇。

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官員指出，這幾年去海峽論壇的人很少，除了零星政治人物外，不會有太多人去，這次僅饒慶鈴來向移民署申請。不過，饒去年赴中有違規事項，未向主管機關揭露要跟宋濤見面，已被移民署註記在案。

官員強調，海峽論壇是中共大型統戰平台，政府禁止中央及地方政府公職人員參加，饒慶鈴去年赴中違規在先，聯審會這次否決其申請案是合情合理。

官員談及，這幾年來，中共將海峽論壇打造成對台統戰平台，但隨著中國經濟下滑，對台灣吸納力道已有減弱，今年海峽論壇不至於像往年鋪張浪費，或用很大力道邀台灣人赴中參加，不過中共為了充人數，會動員原本就在中國當地的台灣人參加。

官員指出，因立委、民代赴中不須申請，還是會有基層的人被動員前往，例如村里長、社團幹部，不過今年跟過去相比已經少很多了。這多少跟中國經濟下滑有關，中共動員資源有減弱趨勢，加上政府反滲透、反統戰的管理，都讓台灣社會比較警覺不會過去。且現在參加這種統戰活動引人側目，像是在出賣台灣利益，台灣社會並不會以參加海峽論壇為榮。

學者：海峽論壇是統戰大戲

成功大學政治系教授王宏仁受訪批評，海峽論壇是中共對台統戰的年度大戲，相關統戰、灰區行動、軍事威脅會持續並進，軟得更軟、硬得更硬，中共也會找台灣一些「傀儡政黨」參加，配合其年度大戲的演出。

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