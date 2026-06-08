傅提修國籍法 國民黨團：依照既有步調進行

國民黨立法院黨團總召傅崐萁。（資料照）

國民黨立委傅崐萁等十六人提出「國籍法第一條修正草案」，增訂大陸地區人民參選公職，不適用國籍法放棄國籍規定，被民進黨立委質疑，修法會讓中國人可以擔任台灣任何公職，包含總統的參選；由於該案已於去年底付委，是否持續推動修法引起關注。民進黨團已對該案提出復議，立法院會決議另定期處理；國民黨團人士則表示，不管是民生或政治法案，都會在黨團大會充分討論，依照既有步調進行。

據透露，此案提出的背景為花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華，因未放棄中華人民共和國國籍，去年遭富里鄉公所解除職務，成為全台首位因國籍問題被解職的中配村里長，因此傅崐萁提案修國籍法，為中國籍配偶參政權解套。但黨內部分立委有不同意見，認為公職人員不應該有其他任何國家的國籍，民眾黨團的態度也傾向不支持。在不影響年底選舉、黨內尚待溝通、與民眾黨需整合等前提下，現階段還不會貿然推動。

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傅崐萁提案於國籍法第一條增訂，「本法對大陸地區人民之適用，依憲法增修條文第十一條及台灣地區與大陸地區人民關係條例之特別規定。大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，其公職參選及任職資格，均依前開特別法規定，不適用本法第二十條之放棄外國國籍規定。」

黨內有異見 須與白營整合

提案說明指出，現行「國籍法」僅規範中華民國國籍取得、喪失、回復與撤銷，未明確揭示其對大陸地區人民的適用界限。實務上有混同「國籍法第二十條放棄外國國籍規定」與兩岸條例的適用情形，影響法律體系的明確性與可預見性。透過修正，可避免實務上將兩岸人民關係特別法與國籍法混同適用，確保大陸地區人民參政資格的適法基礎更為明確。

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