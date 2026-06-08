中配參選不必棄中國籍》傅提修國籍法 綠：為中國併吞台灣開大門

國民黨立法院黨團總召傅崐萁。（資料照）

立法院國民黨總召傅崐萁提出「國籍法第一條修正案」，要讓入籍台灣的中國籍配偶，參選及擔任公職不必放棄中華人民共和國國籍，且不適用國籍法規定。民進黨立委王定宇昨呼籲國民黨撤案，直言該案若通過，形同為中國併吞台灣開大門；熟稔移民問題的官員也痛批，這是在混淆對中華民國的唯一忠誠，這種修法是傷害中華民國，來成就中華人民共和國。

官員：混淆對中華民國的唯一忠誠

王定宇指出，中共統治下的中華人民共和國是高度控制的社會，甚至有法律規定，中國公民有幫助中國發展情報的法律義務，他們是高度被中國共產黨控制的公民。台灣現在竟有立委要修法，讓中國公民不用放棄中國國籍就可以參選台灣公職，一個威脅中華民國台灣存在的國家的公民，可以取得中華民國台灣的政權，簡直是開自己國家的玩笑。

請繼續往下閱讀...

「台灣現在這麼多事要做，正事不做，卻優先去幫助中國，有利於中國併吞台灣，不曉得這樣的政黨對台灣到底有什麼助益。」王定宇呼籲，台灣的主流民意很清楚是反對這件事的，國民黨如果對國家還有點責任感，或國民黨從政人員，覺得自己的政黨不能再這樣敗票下去，應該把該案撤回，這對國家、對他們政黨都是好事。

王定宇強調，國民黨如果連在選舉前都敢去提這樣的法案，台灣人民必須要警覺到，這個黨已不在乎台灣的利益了，每多給他們一分民主的授權，等於是讓他們用民主的方式消滅台灣的民主。

民進黨籍內政委員會召委李柏毅則表示，過去在民眾黨中配立委李貞秀爭議中，民進黨一再強調作為民選公職人員及特定能接觸機密的公務人員，都有單一國家忠誠的義務，也就是不應有雙重國籍，而中國拒絕讓其國民放棄國籍，這是中國政府應該要負責的問題。

李柏毅認為，為中國籍移民開一個特例，無視於中國對台的敵意與滲透，這是不只是歧視其他國籍的移民，更是逃避現實。

熟稔移民問題的官員表示，「國籍法」對所有台灣人一體適用，要擔任公職都須放棄中華民國以外的國籍，這是擔任公職的忠誠義務。中配沒辦法放棄國籍，那是對岸政府的作為，跟台灣政府無關。如果顛倒問題本質，要來修「國籍法」，變成中配可以例外，對其他國人非常不公平。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法