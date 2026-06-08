帛琉總統惠恕仁領航 蕭美琴體驗泛舟浮潛

副總統蕭美琴與帛琉總統惠恕仁一同體驗泛舟。（取自總統府）

副總統蕭美琴訪問帛琉，昨晚出席帛琉總統惠恕仁舉辦的歡迎晚宴時表示，感謝帛琉始終堅定地與台灣站在一起，並在國際上為台灣發聲，台帛攜手向世界證明，兩國都是國際不可或缺的良善力量；惠恕仁則強調台帛關係穩固且持續深化，稱許台灣是帛琉真正且卓越的夥伴，並重申支持台灣有意義地參與聯合國等國際組織。

蕭美琴昨在惠恕仁親自規劃與領航下，共同駕船前往有「上帝水族箱」美譽的洛克群島潟湖體驗泛舟與浮潛，蕭一度親自「掌舵」，展現台帛「同舟共濟」精神。她稱讚惠恕仁是專業的海洋導覽員，讓她得以看見藏身岩石的海龜、在海底休息的鯊魚，也期盼更多台灣民眾透過直航，親自感受帛琉豐富的熱帶海洋魅力。

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蕭美琴隨後在惠恕仁總統與貝里琉州長羅柏茲陪同下，參訪貝里琉州二戰遺址及帛琉前總統中村國雄墓園。蕭美琴提到，美日於二戰時曾在此地爆發激烈衝突，如今已成為印太地區重要盟友，希望大家共同維護區域穩定，讓各國人民都能安居樂業。

惠恕仁：台帛關係穩固且深化

惠恕仁總統晚間也為蕭副總統舉行歡迎晚宴，包括帛琉參議院副議長Stevenson Kuartei、眾議院議場領袖Warren Umetaro、農漁暨環境部長維史提、人力資源、文化、觀光暨發展部長曼尼萊等都出席，日本、澳洲駐帛琉大使及美國駐帛琉臨時代辦也到場。

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