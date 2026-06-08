俞大㵢：台灣不會被當交易籌碼

我駐美代表俞大?。（資料照，駐美代表處提供）

美國總統川普日前稱，對台軍售是和中國談判的籌碼，引起國人關切。駐美代表俞大㵢近期接受外媒訪問表示，川普訪中行並未改變其對台灣的長期立場，不擔心台灣會被當作交易籌碼，台美之間有很多事務正在進行，包括安全領域；隨著中國對台威脅程度增加，美國將根據需要對台出售更多武器。

川普訪中並未改變對台立場

美國總統川普五月中曾訪問中國會晤中國國家主席習近平，並在「川習會」後透露，有和習近平討論對台軍售，很快會就美國新一批一四〇億美元對台軍售做出決定，並稱軍售是很好的談判籌碼。

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俞大㵢近期接受美國政治新聞網站「Politico」訪問時被問及此事。他認為，川普訪中行並未改變其對台灣的長期立場。川普、國務卿魯比歐、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等人被問及台灣時，皆表明美國對台立場不變。

俞大㵢說，他不擔心台灣會以任何方式被當作籌碼交易給中國；美台之間有許多事務正在進行，不僅在安全領域，還包括貿易、投資、科學和教育，許多正在進行的事務並未顯示，美國對台灣的關注有任何減少的跡象。

川普先前被媒體問及是否已針對一四〇億美元對台軍售做出決定時表示，「我們對此正在考慮中」。俞大㵢說，台灣將尊重美國宣布軍售的節奏，「我們已向美方表達，面對來自中國大陸日益加劇的挑釁，我們需要這些武器採購」。

俞大㵢指出，這項軍售案是關於提升台灣自我防衛能力，特別是不對稱作戰的準備、防禦中國飛彈的能力及改善通訊系統。

俞說，中方總是希望美國對台軍售不要發生，但他想強調的是，美國對台軍售與台灣所面臨的威脅程度是相稱的，對台軍售規模達歷史新高，反映了美國對台灣面臨威脅的擔憂程度；「隨著威脅程度增加，美國將會根據需要向我們出售更多武器」。

被問及川普政府未在「國防戰略」提及台灣、美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前在新加坡香格里拉對話安全論壇演講也未提到台灣，俞大㵢回應表示，赫格塞斯有提到「第一島鏈」。

俞大㵢指出，「中國的挑釁行為不僅限於台灣」，儘管台灣是其中很重要的部分，但這關乎的是整個第一島鏈。赫格塞斯強調維持第一島鏈強大且可防禦的重要性，「我更加受到鼓舞，因為他們將我們納入這個包括日本、菲律賓及其他國家的夥伴關係」。

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