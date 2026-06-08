前白宮國安官員費斯：川普在台灣政策上未作任何讓步

華府智庫哈德遜研究所專家、美國前國安資深主任費斯（David Feith） 接受本報專訪時呼籲台灣大幅增加國防支出。（記者塗建榮攝）

哈德遜研究所資深研究員、前美國國安會科技與國家安全事務資深主任費斯（David Feith）接受本報專訪時呼籲台灣大幅增加國防支出，並針對「川習會」分析說，美國總統川普並未如外界擔憂般改變宣示性政策聲明反對台獨或承諾停止對台軍售，在台灣政策上未作任何讓步。

談及「川習會」與對台軍售，費斯指出，峰會前外界擔憂川普可能會被習近平說服改變美國宣示性政策、聲明「美國反對台灣獨立」，或是承諾「停止對台軍售」，但川普在正式會談中「並沒有做任何這些事」，在台灣政策上未作任何讓步。

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至於川普在會後的專訪言論，費斯分析，川普的公開聲明與實際行動常常夾雜著各種觀點或存在差異，且第二任川普政府前十五個月非常關注與台灣在半導體貿易投資上的正向關係。他不認為川普政府已明確發出「停止軍售」的訊號，並強調強大的台灣與美台國防關係能鞏固台海和平，而這需要從更長遠的時間框架來觀察。

費斯也強調區域盟友的關鍵角色指出，美台嚇阻及保衛台灣免受北京攻擊的能力，尤其將受日本、菲律賓及澳洲的實質參與而獲得極大的強化。他特別指出，日本政府在首相高市早苗的領導下令人敬佩，而習近平幾乎是在高市一上任就積極試圖挑戰她，更加凸顯日本等盟國的參與之重要。

針對美台在科技供應鏈的合作，費斯指出，台灣在經濟與全球AI製造上具備「完全無可取代的」絕對中心地位。針對部分觀點聲稱台灣對美國半導體和AI製造的核心地位，可能在十八個月或幾年內消失的說法，費斯直言，這是一個「重大的誤解」。

台灣AI製造地位「完全無可取代」

他解釋，台灣的核心地位源自於極度密集且複雜的生態系，這不僅僅是先進邏輯製程製造，還廣泛包括封裝、接合等活動。這些成就反映了當地的悠久歷史、地理環境、特定的經濟參與者、勞動力和政府政策。美國及其盟友將需要很多很多年的時間，才有可能具備不再依賴台灣這個特定生態系的能力。

被問及若中國接管台灣對全球與美國的衝擊時，費斯表示，川普政府已將美國在AI的領導地位與主導權視為非常重要的戰略原則。AI領導權的利害關係不僅在經濟和商業層面，更在根本上具有戰略意義。他警告，AI時代不僅將帶來個人化醫療，還會帶來個人化戰爭以及可怕的個人化暴政潛在威脅。因此，中國若控制了台灣及此地的AI製造生態系，將成為決定未來是由美國與其盟友掌握科技霸權，還是由中共掌握的決定性因素。

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