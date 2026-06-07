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    首頁 > 政治

    秦慧珠︰蔣不降格 打冷戰求穩健

    2026/06/07 05:30 記者甘孟霖／台北報導
    國民黨籍市議員秦慧珠認為，蔣萬安現階段並不想變身為「候選人」自降格。（資料照）

    國民黨籍市議員秦慧珠認為，蔣萬安現階段並不想變身為「候選人」自降格。（資料照）

    民進黨台北市長參選人沈伯洋宣布參選不到一個月，選戰煙硝味持續升溫，北市府多個局處都針對沈伯洋批評駁斥、回擊。國民黨籍市議員秦慧珠認為，市府面對錯誤批評，不說明就會一直被帶風向，她認為蔣萬安現階段並不想變身為「候選人」自降格，很多時候以市長高度不隨沈伯洋起舞是好策略。

    秦慧珠表示，沈伯洋身為挑戰者，當然是天天沒事找事，從雞蛋裡挑骨頭，這是進攻策略，雖然沈才剛參選，但畢竟身為大黨的參選人，在媒體上也會被視為與蔣萬安對等。此外，由於沈伯洋在當立委時期就時常有「驚句」，不管說什麼民眾喜歡看，自然也經常被報導。

    她說，沈伯洋不管說什麼，大概都會有很多報導與討論，這對市府來說是個壓力，如果有錯誤、片面的批評，市府不說明，就會一直被風向帶著走。

    而她觀察蔣萬安，其實現階段並不想化身「候選人」，而是穩穩地以市長身份，要是變成候選人，就等於自降格與沈伯洋同等，現任者通常都會是以這樣的方式打冷戰，求穩健為主，這樣的處理非常正確；至於沈提到市政問題，當然就由各單位來做反應。

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