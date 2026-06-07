《市長選戰白熱化》沈伯洋合體議員掃街

民進黨台北市長參選人沈伯洋6日前往萬華夜市掃街拜票，與民眾、攤商互動。（記者塗建榮攝）

選戰節奏密 沈論述強媒體問到飽

民進黨台北市長參選人沈伯洋參選以來多次針對市政不足之處發球攻擊，綠營認為沈伯洋總是「帶著解方來直球對決」，清晰的市政邏輯與強大的論述能力正是當前台北市迫切需要的領導特質。沈伯洋昨日從早到晚行程滿檔，一早到內湖合體議員參選人們拜廟、掃街，下午出席還我特色公園聯盟活動，晚間又到萬華四大夜市合體議員掃街，選戰節奏已越加密集。不同於蔣萬安，沈伯洋面對媒體都是「問到飽」，面對民眾臨時提問也從不閃躲，侃侃而談。

沈伯洋針對市政議題，總能跟上時勢脈絡並提出建言，在正式被提名前，恰逢北市面臨「安鼠之亂」風波，面對媒體提問，他也立即提出自己的見解，包含應從源頭處理垃圾，以及整體管線的盤整，他還提出，可借鏡國外投放賀爾蒙藥物影響老鼠繁殖。

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安鼠之亂、輝達能源 沈立即提見解

輝達今年確定落腳台北市，輝達執行長黃仁勳喊出，台灣需要更多能源，如果沒有能源，就沒有經濟的成長；沈伯洋也點出，台北市政府針對文林變電所拖延一年台電所提方案，並批評蔣萬安沒有想到五年、十年後的台北，想的只有現在的自己，變電所之戰也讓「折衷方案」終於落定。

沈批台北大縱走 沒做好交通規劃

沈伯洋宣布參選首個週末，就點出北市老宅延壽方案走得非常慢，政府有電梯補助卻沒有進行；北市都發局當晚火速發新聞稿回擊。沈也在宮廟活動中，被民眾臨時提問如何看待社子島開發，他當下就拿起麥克風侃侃而談，獲得好評。而沈近日質疑，「台北大縱走」在蔣市府任內未有太多進展、沒做好交通規劃等；昨日北市大地工程處發布新聞稿反擊，強調全市十八處步道可透過大眾運輸便捷抵達，去年滿意度調查達九十五．六％。沈則回應，不要問A答B，他是談全台北一五〇多條步道，台北大縱走本來就是挑比較容易的路段，且這是柯文哲時代就做的，在蔣市府沒有大改變。

沈伯洋面對議題交鋒與記者堵麥，甚至是民眾當面提出疑問，臨場反應十分迅速，總能提出自己的一套論述邏輯，民進黨秘書長徐國勇也多次打包票，媒體問沈伯洋，基本上都可以「問到飽」，顯見對沈的信心十足。

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