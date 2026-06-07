《市長選戰白熱化》蔣萬安推六教育新政

台北市長蔣萬安6日出席「2026臺北市教育博覽會開幕典禮」。（記者方賓照攝）

大縱走挨批 蔣幕僚發短影音反擊

台北市長蔣萬安昨日出席台北教育博覽會，宣布在現有基礎上提出教育六大新政，而會前受訪被問到年底大選，蔣僅表示會「專注市政」，但北市府大地處與大陸小組昨早則各發布一則新聞稿反擊，批評民進黨台北市長參選人沈伯洋「不要不懂裝懂」，「難道沈委員的意思是，中央核准的雙城論壇是滲透破口嗎？」等選戰用語。同時，研考會主委殷瑋近日也頻繁在臉書上傳短影音，說：「台北事，萬安講。想引戰？殷瑋答。」並與市府發言體系固定開直播節目即時回應外界批評。

蔣萬安說明，今年度教育預算總計達八百廿六億元，追加六．六二億元，創歷史新高。除再度推廣「生生喝鮮奶」政策，蔣也預告北市教育新政，包含免費營養午餐、校舍改建、降低師生比、成立機器人教育中心、升級市民進修券並鼓勵教師進修、交流等。

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設機器人教育中心 升級市民進修券

蔣萬安今年初拍板，自一一五學年度起，國中小營養午餐全面免費；這次特別說明上半天班的低年級生也將受惠，讓學童在週間都可以在學校用餐，總共投入卅七．六億元，也將提供教師與承辦人員用餐補助及午餐指導費。蔣萬安還提出首創教師福利政策，包含「教師跨校交流激勵制度」與「優秀教師帶職帶薪出國研究」，約需花費一千三百萬元。

至於選舉相關提問，蔣萬安再度跳針說「專注市政」，然市府幕僚與各局處已展開選舉攻防。昨一早，北市府大地處就針對沈伯洋批評步道沒有做好交通規劃、大縱走在蔣任內沒有進展發新聞稿以機關名稱反擊，「呼籲外界在不了解實際情況與具體成果前，不要不懂裝懂。」昨日上海小貓熊抵北市動物園，北市府大陸小組也發新聞稿以機關名稱反問，「沈曾說雙城論壇是滲透破口，如今要出訪對岸交流是否已轉念？難道沈委員的意思是，中央核准的雙城論壇是滲透破口嗎？」。

市府機關代蔣反擊 使用選戰用語

殷瑋經營臉書與YouTube頻道，不斷以沈伯洋為題拍攝短影音、積極上節目曝光，同時與府內發言人群主持「下班蔣晚安」直播。近日蔣萬安被酸是讀稿機、AI市長，實際上都是「殷瑋答」（輝達NVIDIA中國譯名），殷也以此發揮，說「惡意攻擊不值得萬安講，那就殷瑋答。」

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