DSET論壇》​​前美國安會官員：台灣不對稱戰力投資未達標

前美國國安會（NSC）科技與國家安全事務資深主任、哈德遜研究所資深研究員費斯昨在科技、民主與社會研究中心（DSET）年度論壇上指出，台灣在全球AI供應鏈的核心地位在可見的未來「無可替代」。（記者方賓照攝）

前美國國安會（NSC）科技與國家安全事務資深主任、哈德遜研究所資深研究員費斯昨在科技、民主與社會研究中心（DSET）年度論壇上指出，台灣在全球AI供應鏈的核心地位在可見的未來「無可替代」，但台美當前也面臨「雙重投資不足」的戰略風險，美方在半導體封裝及成熟製程產能仍待擴大，而台灣則在國防不對稱戰力上未達應有水準，雙方都不應被短期的戰術性議題模糊焦點，須共同強化嚇阻力以捍衛不可或缺的科技命脈。

費斯昨應邀出席DSET年度論壇與談指出，美國國內對於半導體「供應鏈轉移」仍存有迷思。他強調，雖然台積電已在亞利桑那州設廠，並於去年十月成功產出Blackwell晶圓，但這些晶圓最終仍必須送回台灣進行先進封裝與其他製造工序。他提醒，外界有時過度樂觀看待「在岸製造（on-shoring）」的速度與先進程度，這掩蓋了美國為維持全球AI領導地位，在未來許多年內對台灣硬體製造生態系的依賴仍將「極其龐大」的現實。

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「晶片戰爭」作者：中國才是風險來源

費斯示警，台美雙方正面臨兩大戰略性的「投資不足」風險。首先是在岸製造的投資不足。他指出，雖然台積電總裁魏哲家去年三月造訪白宮為美台外交奠定極佳的基調，但美國國內的建廠許可與勞動力等挑戰，仍可能限制台灣企業的佈局，進而對美國造成巨大的政治與戰略損害。他呼籲，供應鏈轉移的腳步需要加速，且不應侷限於先進製程，更須擴展至封裝、PCB以及聯電等成熟製程領域，以防中國未來藉由掌控基礎成熟晶片，對全球重演「稀土式」的斷鏈脅迫。

費斯指出，第二個風險則是台灣在國防上的投資不足，如在國防預算、整體支出規模及無人機等不對稱戰力上的投資，仍未達到與其財富水準及所面臨安全風險相稱的比例，這在華府已被視為真實的戰略隱憂。費斯重申，探討供應鏈韌性的最根本原因，正是中國國家主席習近平與中共企圖併吞台灣的野心。他呼籲各界不應被川習會後關於軍售可能延遲等短期戰術性議題模糊焦點，而必須直指北京當局充滿敵意且具破壞力的戰略圖謀，才是威脅全球和平與科技繁榮的單一源頭。

「晶片戰爭」作者、塔夫茨大學教授米勒則指出，外媒常將台灣描繪為「世界上最危險的地方」，這在因果關係上是完全錯誤的。他強調，真正的風險來源是海峽對岸的中國，而非台灣。

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