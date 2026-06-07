通過國防授權法案 美眾院軍委會：10億美元援台

美國聯邦眾議院軍事委員會於五日通過二〇二七財政年度國防授權法案。該法案旨在「重建自由兵工廠」，並包含為「台灣安全合作倡議」提供最高十億美元（約新台幣三一〇億元）資金，協助台灣自我防衛。圖為美國國會大廈。（中央社資料照）

美國聯邦眾議院軍事委員會於五日歷經十四小時的審議後，以四十四對十二票通過二〇二七財政年度國防授權法案。該法案旨在「重建自由兵工廠」，並包含為「台灣安全合作倡議」提供最高十億美元（約新台幣三一〇億元）資金，協助台灣自我防衛。眾院全體會議預計在七月休會前接手處理。美聯邦參議院軍委會則預計於本月十日審議參院版國防授權法案。

限期戰爭部長提台灣網路韌性報告

針對台灣部分，眾院軍委會「情報與特種作戰」小組資料顯示，二〇二七財政年度國防授權法案條文，將依據二〇二五財政年度國防授權法，授權高達十億美元資金挹注「台灣安全合作倡議」。

請繼續往下閱讀...

此外，「網路、資訊科技與創新」小組強調，美台之間具備韌性的通訊能力，對於平、戰時期的協調至關重要；該小組也擔憂，若通訊基礎設施在衝突環境中受損，將嚴重限縮台灣與美軍及盟邦夥伴間的通訊能力，因此有必要立即評估現有能量並填補戰力間隙。為此，軍委會要求美國戰爭部長須於二〇二七年三月一日前向國會提交報告，評估台灣的行動隨意網路（MANET）及商規衍生通訊系統，在惡劣作戰環境中，能多大程度支援美軍的行動需求。

眾院軍委會主席羅傑斯強調，該法案透過振興國防工業基礎、投資創新科技及回充自由兵工廠，強化防衛與嚇阻對手的能力。羅傑斯說，「憑藉這一．一五兆美元的可自由支配資金授權，我們正在兌現川普總統的承諾，將國防支出提升至國內生產毛額的四．五％，並在二〇二七財政年度達到一．五兆美元的總投資額。」

為恢復國防產能並強化嚇阻力，法案提出多項改革，包括為十三款彈藥、F-35與F-15EX戰機等關鍵武器系統提供「複數年採購」（MYP）授權。法案亦要求陸軍擴建並升級一五五公厘砲彈生產設施，以達成每月十萬發的產能目標。同時，法案將設立試辦計畫，授權「國防創新單位」（DIU）將獎勵挑戰金上限提高至一千五百萬美元，以協助新創科技跨越研發到量產的「死亡之谷」。

在供應鏈安全與官兵照顧方面，國防授權法案明令禁止戰爭部向中國及其他敵對國家採購太陽能光電板、模組與逆變器，並要求加速落實先前因故延遲的「排除使用中國製印刷電路板」相關禁令。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法