國防特別預算未能全數通過 賴清德：會續推嘉義無人機產業

總統賴清德昨日偕同新北市長參選人蘇巧慧等人，出席新北市嘉義同鄉會會員大會，受到在場民眾熱烈歡迎。（記者叢昌瑾攝）

總統賴清德昨日出席新北市嘉義同鄉會活動時表示，儘管國防特別預算未能全數通過，政府會續推嘉義無人機產業，政府也推出中小微企業多元發展等計畫拚經濟，育兒部分則推出「〇至十八歲成長津貼」，盼鄉親持續支持政府，讓國家更安全、經濟更發展、人民照顧更完善。

台灣持續與全球民主夥伴並肩

賴清德致詞時表示，政府會持續強化國防力量，對外軍事採購的同時也推動國防自主，雖然遺憾地，國防特別預算沒有完整通過，但政府不會放棄，也會持續推動對嘉義很重要的無人機產業；此外，多國領袖公開表示，台海和平穩定是世界安全繁榮的必要元素，中國的威脅，是全世界共同面對的挑戰，台灣會持續與全球民主夥伴並肩。

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提及經濟，賴清德細數前總統蔡英文與現任執政團隊的成績。他表示，台灣近年經濟成長率亮眼，二〇二四年經濟成長率五．六％，去年為八．七六％，今年第一季十四．五五％，全年經濟成長率預估九．六四％，股市也屢創新高，總市值已成全球第五大市場，人均GDP超過日韓；科技產業在其中扮演重要角色，傳產、中小型企業也功不可沒，政府將持續推動多項經濟發展計劃，包括「AI新十大建設」、「中小微企業多元振興發展計畫」，要用一千億元幫助中小微企業，並建立大企業帶動中小企業共同發展的平台。

談到社會福利議題，賴總統說，政府盼善用經濟進步增加的稅收照顧人民，因此推出成長津貼政策，「全世界沒有任何一個國家像台灣這樣，所以出生在台灣等於是贏在起跑點上」，美國總統川普的「川普帳戶」政策提供他任內出生的美國兒童一千美元，但台灣的成長津貼政策是連蔡總統任內、未來總統任內出生的孩子都能獲得每月五千元，且不排富，每名孩童總計可領一〇八萬元。

賴清德指出，孩子六至十八歲時，政府會預存其中二千五百元進入「兒少成長津貼專戶」，並且至少保底二年期定存利率，讓孩子十八歲時就有一筆資金可以運用。

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