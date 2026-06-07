蕭美琴訪帛琉 見證榮邦計畫成果

副總統蕭美琴（右二）昨抵達友邦帛琉訪問，帛琉副總統歐宜樓（右一）前往接機，僑胞揮舞著兩國國旗歡迎。（總統府提供）

將與惠恕仁總統一同體驗浮潛 並出席無人機捐贈儀式

副總統蕭美琴昨啟程出訪我國太平洋友邦帛琉共和國，展開為期五天的「帛榮專案」訪問行程。抵達時，帛琉副總統歐宜樓前往接機。歐宜樓接機時提到，台灣國際棒球交流發展協會正在帛琉參加「台帛棒球交流賽」，熱愛棒球的蕭美琴決定先奔棒球場為球員加油打氣，她表示，棒球是台帛兩國人民都很喜愛的運動，透過交流賽以球會友，相信能夠更增進台帛間的深厚情誼。

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帛琉副總統接機 僑胞揮舞國旗歡迎

昨天的接機儀式現場簡單隆重，由帛琉青年吹奏螺角歡迎，蕭副總統下機後戴上花環，帛琉警察儀隊列隊致敬，旅居帛琉的僑胞們則揮舞著兩國國旗歡迎。

蕭美琴稍後並於下榻飯店與歐宜樓進行會晤餐敘，就雙邊關切議題廣泛交換意見。

蕭副總統上午於桃機登機前表示，這是擔任副總統以來首度出訪邦交國，非常榮幸。她強調此行主要的三個目標是深化台帛兩國之間的情誼、協助帛琉推動永續的觀光，以及與帛琉政府共同見證台帛榮邦計畫推動的成果。

蕭美琴此次出訪共計五天，除深化台帛邦誼、見證榮邦計畫成果，也將協助推廣永續觀光；她還將與帛琉總統惠恕仁一同浮潛體驗，並出席無人機捐贈儀式，展現台灣觀光與科技外交成果。

惠恕仁此次將親自陪同蕭美琴走訪有「上帝的水族箱」美譽的洛克群島，並共同體驗泛舟及浮潛活動，透過實際體驗向國人介紹帛琉豐富的自然資源與永續觀光特色。蕭美琴對出海行程也相當期待，出發前夕特別在社群平台開箱為帛琉行程準備的全套台灣製的浮潛用品。她透露，希望在推廣帛琉觀光的同時，也讓世界看見台灣。

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