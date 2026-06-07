痛批民進黨執政「去中國化」 鄭：兩岸強強聯手 成就無法想像

國民黨主席鄭麗文拜會波士頓紐英崙中華公所時強調，「兩岸強強聯手，可以創造無法想像的成就」。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文昨拜會波士頓紐英崙中華公所時強調，民進黨執政十年來企圖「去中國化」，將台灣推向兵兇戰危的險境，人民已經覺醒，二〇二八年國民黨必然會完成政黨輪替；台灣人民沒有選擇，只能選擇和平，「兩岸強強聯手，可以創造無法想像的成就」。

鄭麗文指出，民進黨執政十年來，意識形態治國，倒行逆施，毀憲亂政，企圖「去中國化」，將台灣推向兵兇戰危的險境，台灣人民已經覺醒，二〇二八年，國民黨必然也一定會完成政黨輪替，把國家重新帶回正軌。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文也向僑胞分享四月赴中國訪問時的深刻感悟。她說，她在洋山港發表談話時說，「在天空飛的應該是鳥，不是飛彈；在海裡游的應該是魚，不是軍艦」，深深打動了無數大陸民眾，更連續數日登上中國網路熱搜，充分體現了兩岸人民渴望和平、厭惡戰爭的共同心聲。

鄭麗文表示，國民黨主張透過交流，兩岸在「九二共識」的共同政治基礎上求同存異，尋求長久的和平與繁榮。她強調，「台灣人民沒有選擇，只能選擇和平，但這絕不代表要犧牲台灣民主自由，相反地，兩岸強強聯手，可以創造無法想像的成就」。

國民黨秘書長李乾龍日前透露有熱心的華僑企業家贊助一台八人座的私人飛機，打點訪團在美國城市間的移動。現在傳出該名企業家就是全球最大中式連鎖速食「熊貓快餐」（Panda Express）的創辦人兼餐飲集團董事長程正昌（Andrew Cherng）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法