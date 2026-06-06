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    首頁 > 政治

    《涉國安法遭綠開除》朱政騏宣布無黨參選中山、大同議員 綠憂瓜分票源

    2026/06/06 05:30 記者甘孟霖／台北報導

    涉國安法被起訴而被民進黨開除黨籍、撤銷提名的朱政騏，昨宣布以無黨籍投入第四選區（中山、大同）市議員選舉，泛綠形成「六搶四」局面；藍營在現任三席的基礎上，增提一席。綠營人士分析，第四選區傳統被視為綠營優勢區，基本盤約四席，下屆在選票被瓜分下，恐讓藍營有搶灘機會。國民黨籍議員柳采葳說，綠營知名度較低的新人恐有危險，但無論對手強不強，國民黨都會努力爭取第四席，力求席次單獨過半。

    藍營︰強攻第4席 拚單獨過半

    朱政騏因涉翻拍立法院「密」級文件給中國籍男子，事後收受兩萬元人民幣報酬，被依違反「國家安全法」等罪嫌起訴求刑；朱政騏昨承認思慮不周做錯事，因有心人士操弄被火速開除黨籍，他決定以「無黨．台灣派」參選到底以自證清白。現任議員陳怡君則因助理費案被停權，失去被提名資格，不過仍勤跑基層，也多次同台民進黨籍台北市長參選人沈伯洋。

    綠營︰泛綠6搶4 藍軍恐得利

    綠營人士分析，綠營本屆當選四席，票源不足以支撐五席，如今六人競爭，一定會影響選情；共諜案更是死穴，可能影響中間選民意向甚至是市長選票。國民黨若因此得利增加一席，加上民眾黨議員林珍羽，藍白恐拿下逾半數的五席。不過，藍綠新人實力尚待觀察，第八席仍可能由已有基層實力的陳怡君拿下。

    柳采葳認為，朱政騏參選會稀釋民進黨選票，恐掉一席，兩位新人林子揚、賴俊翰比較危險；對國民黨來說，無論對手強弱，就是努力拓展第四席，力求席次單獨過半，讓台北市長蔣萬安施政能平穩前行。

    林子揚籲大局為重 尊重體制

    林子揚說，選舉不是法院，無法證明個人清白。若對黨的決議不滿，應在既有機制下尋求解決，而非將參選作為回應涉案爭議、轉移焦點的工具，這只會造成「親痛仇快」局面，呼籲尊重體制、以大局為重。

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