《上海小貓熊引戰》沈伯洋︰不只雙城論壇能達成 蔣萬安酸非「滲透破口」

二〇二三年十二月廿八日來自日本的小貓熊「未來」。（台北市立動物園提供）

簡舒培諷從日本安靜引進2隻 中國來的就大肆宣傳 蔣︰應一致標準對待

台北市長蔣萬安三年前在上海雙城論壇提出的引進上海動物園小貓熊，今（六）日抵達台灣，民進黨籍台北市長參選人沈伯洋說，支持有助於動物保育的國際合作，但並非只有雙城論壇才能達成。民進黨籍議員簡舒培說，北市動物園早在二〇二三年十二月底及今年三月，分別從日本引進小貓熊「未來」與「茜茜」，因為「不能替雙城論壇擦脂抹粉」，市府安安靜靜地辦成。蔣萬安表示，議員肯定與日本交流是具體成果，也應該用一致標準，公平對待上海來的小貓熊。

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蔣萬安二〇二三年首次到上海出席雙城論壇，主動提及要引進上海動物園的小貓熊到台北動物園，時隔三年實現，他視為是雙城論壇的具體成果；強調物種交流非常重要，能讓基因多樣性並提供孩子更多的生命教育；還說「小貓熊來，我想大家不會認為這是一個滲透的破口」，反諷沈伯洋曾說雙城論壇是滲透的破口。

沈伯洋表示，支持有助於動物保育的國際合作，保育交流不只可以跟上海做，也可以跟日本、韓國、世界各地的城市一起，不需要有政治前提的交流，正是他一直強調的「無限城論壇」；如今年三月引進日本旭川動物園「茜茜」，顯見並非雙城論壇才能達成。

簡︰選舉年 中共操作政治籌碼

簡舒培說，中共把動物當政治籌碼，拖到今年市長選舉年才放行，蔣萬安被擺了一道，還喜孜孜說是政績。事實上，動物園早在二〇二三年十二月底從日本引進「未來」，今年三月再引進「茜茜」，一公一母已經到位，因為「不能替雙城論壇擦脂抹粉」，市府安靜地把事情辦成，不如這次大肆宣傳。

何孟樺︰臨時改換物種 羞辱專業

民進黨籍議員何孟樺表示，國際交流常見的動物交換，台、中交換明顯枝節橫生，原定要送上海的黑腳企鵝，因「上海方繁殖狀況良好」，改以白手長臂猿替代，質疑是有違動物園專業的無理藉口，中方有「善意、互惠」嗎？這就是蔣萬安強調的「對等、尊嚴」嗎？

林奕華︰雙方動物園專業評估決定

蔣萬安昨至議會市政總質詢前受訪說，一直秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則進行，跟各個城市的物種交流也持續在做；議員肯定與日本交流是具體成果，也應該用一致標準，公平對待上海來的小貓熊。副市長林奕華受訪說，物種交換基於雙方動物園物種需要，交流物種調整在動物園界是稀鬆平常的事，這次也是回歸雙方動物園專業評估而做的決定。

來自日本旭山動物園的雌性小貓熊「茜茜」，今年三月十六日已入住台北市立動物園。（台北市立動物園提供）

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