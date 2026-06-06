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    首頁 > 政治

    美專家示警：台灣無人機預算 攸關自衛決心

    2026/06/06 05:30 記者方瑋立／台北報導
    美國國際無人系統協會（AUVSI）執行長羅賓斯昨接受本報專訪，強調台灣擁有領導全球無人機產業的獨特機會，切勿錯失良機。（記者塗建榮攝）

    美國國際無人系統協會（AUVSI）執行長羅賓斯昨接受本報專訪，強調台灣擁有領導全球無人機產業的獨特機會，切勿錯失良機。（記者塗建榮攝）

    在野黨再次聯手封殺無人載具特別條例草案。美國國際無人系統協會（AUVSI）執行長羅賓斯昨接受本報專訪時示警，台灣擁有領導全球無人機產業的獨特機會，若政府不予支持，恐錯失良機，讓其他國家填補空缺。他也強調，工研院正式獲准成為美國以外唯一「綠色無人機」（Green UAS）評估機構，這將成為台灣打入美國戰爭部「非紅供應鏈」的最有利快速通道。

    籲台把握「綠色認證」 打入美「非紅供應鏈」

    羅賓斯今天將應邀出席科技、民主與社會研究中心（DSET）二〇二六年度論壇「供應鏈韌性戰略國際高峰會」。他昨指出，「藍色無人機」（Blue UAS）是由美國戰爭部採用的政府標準，而「綠色無人機」則是商業標準，兩者間有直接通道。工研院取得評估資格後，台灣企業無需跨海對接，即可在本土透過多階段審查取得綠色認證。獲得該認證的企業將不受美國聯邦通信委員會（FCC）涵蓋清單限制，並具備售予美國戰爭部的資格。

    針對台灣建立全球「非紅供應鏈」的角色，羅賓斯表示，目前台灣國防部的採購標案雖然要求非紅供應鏈，卻仍依賴廠商的「自我宣告」機制。他強烈建議，台灣國內採購也應採用綠色無人機標準，實際與工研院合作，由中立獨立的第三方執行嚴格的網路與供應鏈安全審查。

    填補全球市場空缺

    成為民主陣營後盾

    對於無人機相關預算頻頻卡關，羅賓斯以美國自身的切身之痛提出警告。他坦言，美國雖是無人機發明國，但過去因缺乏穩定、可預測的政府採購需求，導致廠商無法實現規模經濟，最終讓擁有大量補貼的中國無人機淹沒市場。

    他呼籲台灣決策者必須記取這個教訓，儘速通過無人機預算。明確的預算與需求訊號能協助企業擴大產能、建立供應鏈，進而降低成本，這是達成國防自主的關鍵，更攸關台灣的國家安全。

    羅賓斯對台灣的製造與工程實力深具信心。他證實，台灣製造的無人機早已獲美軍青睞，例如名列「藍色無人機」清單的雷虎科技無人機，目前正獲美軍採購與部署。面對未來美國勢必更加嚴格的「非紅供應鏈」標準，台灣絕對有機會與實力填補全球市場空缺，成為民主陣營中堅定的隱形後盾。

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