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    首頁 > 政治

    盧秀燕：看好無人機產業 下座護國神山

    2026/06/06 05:30 記者蘇孟娟／台中報導
    美國國際無人系統協會執行長羅賓斯（左）四日拜會台中市長盧秀燕。（台中市府提供）

    美國國際無人系統協會執行長羅賓斯（左）四日拜會台中市長盧秀燕。（台中市府提供）

    美國國際無人系統協會（AUVSI）執行長羅賓斯四日拜會台中市長盧秀燕，雙方就無人機發展趨勢等交換意見；羅賓斯指出，無人機產業發展不能僅仰賴市場自然成長，必須透過政策支持與市場需求帶動；盧秀燕則建議將軍購放在特別預算、商購，委製部分可放年度預算編列，以確保政策與資源穩定投入，她看好無人機產業成為台灣下一個工業生產最重要的「護國神山」。

    美無人機協會來訪 盧盼深化合作

    羅賓斯由美國在台協會商務組長歐潔陪同拜會盧秀燕，羅賓斯指出，美國國際無人系統協會已與工研院合作，在台推動「綠色無人機系統（Green UAS）」計畫，提升台美合作生產無人機的國際市場競爭力，此計畫也是協會首次在美國境外推動的綠色無人機系統計畫合作案，深具指標意義。

    羅賓斯強調，無人機產業發展不能僅仰賴市場自然成長，須透過政策支持與市場需求帶動，進一步擴大產業規模及供應鏈網絡。

    盧秀燕指出，無人載具產業發展不僅符合國家需求，也有助帶動台中產業升級與經濟成長，她看好無人機產業成為台灣下一個工業生產最重要的「護國神山」。

    盧秀燕說，台中擁有精密機械、半導體、航太及光學感測等完整產業基礎，是全球發展無人機與無人載具最具潛力的區域之一，盼透過台美深化合作，加速產業規模化發展，提升國際競爭力，發展台灣下一座「護國神山」。

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