藍白封殺無人載具專法 綠委轟：扼殺產業 精神錯亂

立法院會昨在藍白聯手下，封殺民進黨立委鍾佳濱所提「無人載具產業創建特別條例」草案，退回程序委員會，無法付委。鍾佳濱表示，藍白說要挺台灣無人機，卻聯手封殺提案，扼殺一個新的產業。圖左起為民進黨立委范雲、鍾佳濱、陳冠廷。（記者陳政宇攝）

民進黨立委鍾佳濱等人提出「無人載具產業創建特別條例草案」，盼補足被在野黨刪除的預算缺口，打造台灣護國新神山，卻在昨天立法院會被藍白聯手封殺、退回程序委員會。民進黨立委批評，台中市長盧秀燕及在野黨立委皆聲稱支持台灣無人機，卻在立院扼殺一個新產業，精神錯亂、毫無邏輯。

指盧秀燕喊支持 同黨立委卻在擋

鍾佳濱受訪表示，全球無人載具產業正快速成長，多家美國企業近期陸續來台尋求供應鏈合作機會，但無人載具產業發展仍受空域、海域實測場域不足及法規限制，故希望在產業起步階段排除法規障礙，協助業者建立測試與發展環境。盧秀燕才表達要將台中打造為無人機產業重鎮，多位國民黨立委也支持無人機產業發展，藍白卻封殺相關專法，令人不解。

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外交與國防委員會召委陳冠廷表示，立院先前三讀的國防特別條例，未納入政院版的無人載具及反制系統相關內容，因此期待藉由專法補足缺口。若藍白認為草案仍需調整，應儘速提出版本，朝野共同推動。

民進黨立委林楚茵也批評，在野黨根本是精神錯亂、毫無邏輯。國民黨嘴巴說要爭取布局，轉頭竟扼殺本土產業扎根與自我防衛能力，擺明把無人機當成政治提款機。

藍委：不贊成什麼都用特別預算

不過，民眾黨團質疑，該版本以扶植產業為由大幅增加國家支出，恐抵觸憲法第七十條，立法院不得為增加支出之提議。且草案匡列特別預算，卻繞過「預算法」舉債限制不寫預算上限，更明文規定得「限制性招標」，將全民當無限提款機、更迴避監督，為特定對象打造「圖利法案」。

國民黨團書記長林沛祥指出，國民黨支持發展無人機產業，但不支持用特別條例方式。不能什麼都用特別預算當作緊急提款機，任何在野黨都不會贊成，若是編在常態預算，當然支持幫忙無人機產業。

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