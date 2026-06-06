李乾龍追蹤器案不提告 檢方簽結

國民黨副主席李乾龍日前赴新北檢說明案情。（資料照）

國民黨文傳會主委尹乃菁日前爆料，指國民黨副主席李乾龍座車遭人安裝定位追蹤器，並收到恐嚇信，雖李不願提告，警方獲知後十分重視，依恐嚇及妨害秘密罪嫌報請檢方偵辦。新北地檢署經傳訊李、尹、李的助理黃男等人，並以相同型號車輛進行實地模擬，但妨害秘密部分，因李不提告欠缺合法告訴要件，信件部分，李也不認為遭受恐嚇，且查無特定人員涉案，昨將全案簽結。

案件起因是有媒體報導，李乾龍座車遭安裝追蹤器，尹乃菁於記者會指控總統賴清德和民進黨，嗆聲等賴清德卸任失去保護傘，一定會追究到底。檢方日前傳李、尹、黃等人到地檢署協助釐清案情，李當時面對媒體詢問，笑稱：「我太太裝的」。

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檢方調查，李乾龍去年十二月十八日收到某宮廟人員轉交寄到宮廟的匿名信件，信中詢問是否感覺被跟蹤，遂於廿四日請人檢測。檢測人員在汽車後車廂地墊與隔板放置備胎空間中，發現一枚疑似追蹤器（外型雷同Airtag定位器)。

檢方調查，李的座車由黃男駕駛，未使用時都會上鎖，但車輛未發現遭破壞闖入情形。

實務上，若要跟監又不想被察覺，多會在汽車底盤安裝追蹤器，此案與一般外人跟監手法不同，加上李已將儀器丟棄，無法採證，更無法判斷是藍芽防丟器或GPS追蹤器，李又不想追究，欠缺合法告訴要件。

至於信件部分，檢方調查，匿名信件內容僅提醒李行程可能外洩，但信件已銷毀，李不認遭恐嚇，尹也沒看過內容；最後以欠缺合法告訴要件且查無特定人員涉案簽結。

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