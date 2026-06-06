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    首頁 > 政治

    徵召參選彰化市長？》邱建富批跳票 陳素月駁：從未答應

    2026/06/06 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    民進黨提名立委陳素月參選彰化縣長，在獲得提名後也有拜訪邱建富。（記者劉曉欣攝）

    民進黨提名立委陳素月參選彰化縣長，在獲得提名後也有拜訪邱建富。（記者劉曉欣攝）

    前彰化市長邱建富爭取民進黨提名參選彰化縣長失利後，宣布將退出民進黨，以無黨籍身分參選彰化縣長。他昨天表示，立委陳素月獲得民進黨提名參選縣長後，雙方曾有協商，要徵召他參選彰化市長，卻跳票了；陳素月直球回擊說，徵召必須是在無人登記情況下，既然縣議員黃柏瑜登記參選彰化市長，就無法徵召了。

    邱建富昨拋出「跳票說」。他強調，陳素月與他協商時，說要徵召他參選彰化市長，最後卻未徵召。他只能說，這是山窮水盡疑無路，如今他退出民進黨，以無黨籍參選彰化縣長，就是柳暗花明又一村。

    陳素月則強調，獲得提名後，曾拜訪另外三位角逐者，分別是立委黃秀芳、彰化市長林世賢與邱建富，當時邱建富表達自己有意願「被徵召」選彰化市長，但這不是她一個人能夠決定，她也沒有一口氣答應邱，民進黨的初選是先開放登記，無人登記再協商徵召，彰化市長初選時，只有黃柏瑜一人登記，黃也獲得提名，當然就沒有後續的徵召。

    陳素月強調，邱建富所說的「跳票說」，是邱的意願，她既然沒有答應，也就沒有跳票。

    邱退黨選縣長 地方：藍綠歹戲拖棚

    地方人士則認為，彰化縣今年的縣長選舉是「歹戲拖棚」，先是國民黨徵召律師魏平政，完全無視立委謝衣鳯與兩位前副縣長洪榮章、柯呈枋，三人皆勤跑基層，看板全縣掛滿滿；接著是民眾黨前立委蔡壁如宣布參選彰化縣長，但民眾黨隨即決定不提名，蔡壁如也宣布不參選。

    地方人士分析說，如今邱建富退出民進黨參選，選民還沒投票，可能已厭倦這場縣長選舉的「長壽劇」，也可能讓中間選民或對政治冷感的族群，對選舉更加無感。

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