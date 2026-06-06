出發前才曝光 盧秀燕今出訪歐洲

盧秀燕6/6將訪德國、捷克及奧地利10天「拜訪民主友人」、「擴展國際市場」。（記者蘇孟娟攝）

國民黨主席鄭麗文正在美國訪問，台中市政府昨突宣佈，市長盧秀燕訂六月六日至十五日出訪德國、捷克、奧地利等三國，市府強調，這三個國家與台灣有共同民主信念，訪團主要拜會民主友人、訪問友我城市並擴展國際市場；不過，十天行程安排中包括拜會德國國會及捷克參議院，超越城市外交層級引關注。

將拜會德、捷國會

超越城市外交層級 引發關注

鄭麗文四月與中國國家主席習近平「鄭習會」，六月初又飛美訪問，聲勢挑戰「藍營一姊」盧秀燕。而盧秀燕三月才訪美，今日又出發訪歐十天，頻仍出訪的動向同樣引人注意。

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台中市議會民進黨團總召周永鴻指出，盧秀燕這一兩年訪問日本、新加坡到今年訪美，如今又要訪歐，根本趁卸任前狂補國際政治學分。市長出訪用的是市府預算，議會六月一日才剛結束會期，盧訪歐卻保密到臨出發前才曝光，根本刻意隱暪規避議會監督；另市長任期尚有七個月，出訪一再超越城市外交層級，曝露她的政治野心，心已不在台中。

台中市議員江肇國也說，盧秀燕訪美稱跟美方談軍購，訪歐稱跟德捷奧談民主，這兩項重點她最應該先去跟鄭麗文好好談；且日前捷克參議院議長韋德齊訪台遭中國惡意刁難，盧秀燕沒說什麼，這次要訪問捷克參議院，「要不要先譴責一下中國，相挺一下民主友人」。

台中市政府強調，因美國對等關稅衝擊全球市場，盧秀燕此行出訪的德國、捷克、奧地利在全球工具機、精密機械、半導體晶片、自行車等領域擁有深厚工業基礎，台中擁有全球最密集的精密機械黃金廊道，產業聚落完整，盼除協助產業穩定發展，更帶頭助產業走向國際、把市場做大。

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