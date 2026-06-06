范雲批鄭麗文不敢為六四發聲

國民黨主席鄭麗文正率團訪美，並於波士頓接受國際 Podcast 節目 WorldViews 專訪。（圖由國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文訪問中國與美國行程，分別向台灣民主基金會申請新台幣四八〇萬元、五五〇萬元補助，引發爭議。擔任基金會董事的立院民進黨團書記長范雲昨直言，鄭麗文在中國和美國都不敢講出「六四」，這是很大的諷刺，國民黨拿民主基金會的錢去附和獨裁國家的領導人，這完全違反民主基金會宗旨。

籲民主基金會董事長韓國瑜力阻

范雲並呼籲擔任民主基金會董事長的立法院長韓國瑜，希望他能夠用各種方法阻止此案申請訪中補助，因為韓當時也覺得不太恰當；自己在下次董事會議時，也絕對會繼續監督。

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兼任民進黨政策會執行長吳思瑤指出，鄭麗文先前訪中讓中華民國變不見、隻字未提「民主」，使台灣完全進入中國框架；如今赴美同樣是傳達一中框架、「躺平換和平」的論調，不僅沒有反映台灣主流民意，甚至向國際社會傳達錯誤訊息。

吳思瑤直言，這背後顯然有中國使力的痕跡，透過鄭的嘴去操作一中框架、扭曲台灣真實民意，用台灣人民的錢來傷害台灣主權，這絕非正向外交。雖然政黨有權利提出申請，但基金會的審查與把關至關重要，絕不能放任國家經費被濫用，成為傷害民主、人權及自由價值的負面外交工具。

對此，國民黨立委王鴻薇質疑民進黨雙標，「民進黨去海外、到美國訪問，沒申請過民主基金會補助嗎？民進黨立委沈伯洋的黑熊學院，沒申請過民主基金會補助嗎？側翼沒申請過民主基金會補助嗎？國民黨光明正大訪問美國，不能申請民主基金會補助嗎？」

國民黨立委牛煦庭也說，不論是前往哪一個國家，都應依循同樣的程序辦理，也尊重基金會審查，不該由外界進行過多的政治解讀。

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