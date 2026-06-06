美國會及行政部門中國問題委員會發布報告：中國追捕沈伯洋 典型跨國鎮壓案例

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）昨發布報告強調，中國政府去年立案偵查立委沈伯洋並揚言終身究責、追捕，即是典型的「跨國鎮壓」案例。（記者方賓照攝）

今年是中國六四天安門事件卅七週年，美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）昨發布「中國跨國鎮壓和惡意影響力報告」強調，中國政府將法律戰擴大整合至對台戰略，去年公告立案偵查我國立委沈伯洋並揚言終身究責、追捕，即是典型的「跨國鎮壓」案例。

中國將法律戰擴大整合至對台戰略

CECC在六四卅七週年紀念日舉辦中國跨國鎮壓的聽證會，並同時發布「二〇二五年中共跨國鎮壓及惡意影響力報告」。報告指出，中共已將法律戰整合至對台更廣泛的戰略之中，而沈伯洋即是一個顯著的案例。沈伯洋於二〇二四年被列入中國制裁名單，隨後於二〇二五年十月，被重慶市公安局以所謂的「台獨頑固分子」之名展開正式的刑事偵查。這也是中國司法機關發布相關文件後，首度有台灣立委遭鎖定的案例。

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報告引述中國學者接受官媒訪問的發言指出，中國可利用國際機制，例如國際刑警組織（INTERPOL）的紅色通報，或是與其他國家展開刑事司法合作，以進行跨國行動並逮捕沈伯洋。中國當局正從行政制裁升級至境外刑事起訴，此舉反映了北京宣稱「台灣是中國一部分」的論述。這種認為中國可在世界各地逮捕沈伯洋的說法，並將其列為中國「長臂管轄」與跨國鎮壓的典型例證。

除針對個人的法律戰，該報告亦詳細記錄了中國針對「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員的顛覆與干預行動。IPAC是少數台灣得以「中華民國台灣」名稱加入成為會員的國際組織。IPAC共同創辦人裴倫德向CECC詳述，中國曾運用多種伎倆阻撓二〇二五年十一月於歐洲議會舉行的IPAC峰會，該場峰會更邀請台灣副總統蕭美琴發表演說。

據裴倫德表示，受邀的十二位非洲代表中，最後僅有兩位出席。其中一個案例中，由於中國的直接介入，導致肯亞外交部在代表出發前廿四小時撤銷該國國會議員的出國許可。中國的施壓也導致尚比亞的其中一位共同主席在峰會後辭職；由於IPAC會員資格要求每個國家至少有兩名國會議員，這將迫使尚比亞完全退出該聯盟。

沈：應與民主同盟共同保護台灣人

沈伯洋昨受訪時說，很感謝美國國會將此事記錄下來，這並非他一個人的事情，而是每一個台灣人，甚至每一個為民主奮鬥國家的民眾都可能會遇到的現象。他強調，中共今天可對一位台灣的立法委員這樣做，未來也可能會去針對任何一個願意講真話的人。他呼籲，台灣的責任就是要跟民主同盟一起對抗這種跨國法律戰，共同保護每一位台灣人。

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