紐西蘭4議員訪台後 遭中國禁入境

紐西蘭跨黨派四名國會議員日前訪問台灣後，遭中國禁止入境中國、香港和澳門一年，中國並要求這四名議員道歉。圖為紐西蘭四國會議員訪台期間拜會副總統蕭美琴。（總統府提供）

陸委會：中國打壓 只會讓友盟國家更挺台

紐西蘭跨黨派四名國會議員日前訪問台灣後，遭中國禁止入境中國、香港和澳門一年，中國並要求這四名議員道歉。紐西蘭政府四日表示，將就此事向中國表達關切。澳洲外交部長也聲援紐國議員。

紐西蘭向北京表達關切 澳洲聲援

陸委會發言人梁文傑昨日表示，中國用各種手段施壓、脅迫其他國家，打壓台灣的國際空間，只會讓友盟國家更支持台灣。台灣外交部也批評，中國的脅迫打壓行徑只會凸顯其蠻橫無理。

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中國大使館通知紐西蘭國會這項禁令，並要求國會向相關議員傳達此事。這四名議員為執政聯盟政黨議員麥克魯（Laura McClure）、威爾森（David Wilson）、皮尤（Maureen Pugh，另譯：普格），以及在野黨工黨籍議員韋伯（Duncan Webb）。

中方要求道歉 紐國議員強硬拒絕

中國表示，若這四名議員為訪問台灣道歉，旅行禁令就可能縮短或撤銷。中國駐紐西蘭大使館四日就這項禁令發表聲明，稱紐西蘭「不應感到意外」。

紐西蘭外交部長皮特斯的發言人四日聲明表示，「數十年來」紐西蘭一直有國會議員訪問實行民主治理的台灣，這類訪問與紐國一中政策並無不符，對這次中國首次因此實施禁令「感到意外」，已指示在威靈頓和北京的外交官員，向中國「就這種不同於過往慣例的做法表達關切」，進一步了解情況。

麥克魯向美聯社表示，「要求」道歉「是明顯地侮辱」，她不會道歉；她另向紐國媒體表示，這是北京的恫嚇技倆，試圖阻止未來其他國會議員訪問台灣。韋伯透過電子郵件表示，紐國珍視民主制度以及與外國夥伴往來的權利，「若這麼做的代價是被排除在中國之外一年，我願意付這個代價」。另外兩名議員尚未回應此事。

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲外長黃英賢四日也表示，澳洲政府會就此事向北京表達關切，「我們認同紐西蘭表達的原則，即包括澳洲國會在內，國會議員可自由決定其旅行」，「施壓國會議員並不適當」。澳洲反對黨自由黨主席泰勒批評中國此舉「可恥」，呼籲政府確保同樣的事不會發生在澳洲議員身上。

梁文傑昨在陸委會記者會表示，台灣和世界各國互動往來是中華民國作為主權國家的正當權利，中國用各種手段施壓、脅迫其他國家，打壓台灣的國際空間，只會讓友盟國家更支持台灣。

外交部發言人蕭光偉也表示，外交部嚴正譴責中國採取的反制措施，中國的脅迫打壓行徑只會凸顯其蠻橫無理及越來越多國際友人與台灣交往並支持台灣的事實。

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